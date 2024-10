Farioli verwijst geruchten naar het rijk der fabelen: ‘Hij wil Ajax terug op niveau brengen'

In navolging van Alex Kroes weerspreekt ook Francesco Farioli de geruchten over een mogelijk vertrek van bij Ajax. De 34-jarige Engelsman wordt veelvuldig gelinkt aan een terugkeer bij Sunderland. De Italiaanse oefenmeester geeft te kennen dat hij niet voor niets heeft gekozen voor Henderson als aanvoerder.

"Alex heeft vandaag alles al gezegd in zijn interview. Ook heb ik een aantal dingen vertelt enkele weken terug", begon Farioli op de persconferentie voorafgaand aan het Europa League-treffen met Qarabag FK. "Ik heb Jordan gekozen als captain en hij is onze leider. Hij draagt onze band met veel vertrouwen. Ik denk niet dat ik uit hoef te leggen hoe belangrijk hij is voor ons team. Zowel op en naast het veld. Ik hoef niet uit te leggen wat ik over hem denk."

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Jordan Henderson zorgt voor opschudding: 'Rot op, Farioli durft het hem niet te zeggen'

Het Parool schreef afgelopen weekend dat het vanaf 6 april fiscaal gunstig zou zijn voor Henderson om terug te keren in Engeland. Daarnaast zorgt zijn woonsituatie voor twijfels, aangezien zijn gezin nog altijd woonachtig is in Engeland. “Ik ben zijn makelaar niet", reageert hij grappend op een vraag van Algemeen Dagblad-verslaggever Johan Inan.

Volgens Farioli is dat probleem ‘als het goed is’ opgelost. “Ik heb begrepen dat hij een huis heeft en dat zijn familie naar Amsterdam kan komen. Henderson is volledig gewijd aan Ajax en ons project. Hij houdt zich aan de woorden die hij sprak tijdens onze ontmoeting. Het was zijn droom om Ajax terug op niveau te brengen. Hij is onderdeel van dat proces."

LEES OOK: Kenneth Perez na zege Ajax: 'Hij is echt fenomenaal! Wie bedenkt dit?'

Kroes tevreden over Henderson

In gesprek met het Algemeen Dagblad liet Alex Kroes weten ‘klaar te zijn met alle speculaties’. De technisch directeur van Ajax is tevreden over Henderson als aanvoerder en wil hem dan ook niet kwijt. “Wij gaan er vanuit dat hij ons helpt de verdere ontwikkeling die we momenteel als club en elftal doormaken voort te zetten", is Kroes glashelder.

Denk je dat Jordan Henderson volgend seizoen nog bij Ajax speelt? Laden... 18.5% Ja 81.5% Nee 1677 stemmen

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 'Ajax laat oog vallen op 20-jarige middenvelder, die al bij zeven doelpunten was betrokken'

Ajax heeft belangstelling voor een middenvelder die dit seizoen uitblinkt bij Anderlecht.