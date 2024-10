Alex Kroes weerspreekt hardnekkig Ajax-gerucht: 'Wij willen hem niet kwijt'

Alex Kroes, de technisch directeur van Ajax, komt met een glasheldere reactie op de geruchten dat voor een vertrek uit Amsterdam zou staan. De 34-jarige Engelsman wordt gelinkt aan een terugkeer naar zijn oude liefde Sunderland, maar Kroes wil aan die speculaties graag een einde maken.

Het Algemeen Dagblad spreekt Kroes in Bakoe, waar Ajax het donderdag in de Europa League opneemt tegen Qarabag FK. De technisch directeur laat de krant 'desgevraagd weten klaar te zijn met alle speculaties', leest het. "Ik ben enorm tevreden met Jordan als captain, zowel binnen als buiten het veld", wordt Kroes geciteerd.

"Wij willen hem dus niet kwijt", vervolgt Kroes. "Wij gaan er vanuit dat hij ons helpt de verdere ontwikkeling die we momenteel als club en elftal doormaken voort te zetten", aldus de technisch directeur.

Afgelopen weekend schreef Het Parool dat het vanaf 6 april 2025 fiscaal gunstig zou zijn voor Henderson om terug te keren in Engeland. Mocht de middenvelder vóór die tijd een contract tekenen in zijn vaderland, dan is hij namelijk alsnog verplicht 45 procent van zijn verdiensten uit Saudi-Arabië, waar hij onder contract stond bij Al-Ettifaq, aan de belastingdienst af te dragen. Henderson liet zelf eerder deze maand tegenover Ajax Life weten dat hij zijn loopbaan weleens zou kunnen afsluiten in Amsterdam, waar hij nog vastligt tot medio 2026.

