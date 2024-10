Verweij sneert naar Farioli: ‘Dat moet je niet doen als trainer van Ajax’

Francesco Farioli was tijdens de interlandperiode afgereisd naar Italië om over zijn carrière te spreken op een evenement van La Gazzetta dello Sport. Mike Verweij vindt dat dit geen verstandige keuze is geweest en denkt dat de oefenmeester van Ajax zijn tijd beter had kunnen gebruiken om bij te komen.

Farioli werd tijdens il Festival dello Sport geïnterviewd over zijn loopbaan en gaf bovendien een ‘masterclass’ om uit te leggen hoe hij, als trainer van OGC Nice, erin slaagde om Kylian Mbappé af te stoppen in een wedstrijd tegen Paris Saint-Germain. Hij maakte bij de presentatie gebruik van een tactiekbord. “Mijn staf en ik maken daar altijd gebruik van, net als van videobeelden, om ons voor te bereiden op de wedstrijden. We zijn om 07.30 uur op het trainingscomplex en we stoppen vlak voor het avondeten. Ik krijg soms de vraag of Amsterdam en Nice leuke steden zijn, maar ik vind het moeilijk om daarop te antwoorden. Ik ben altijd aan het werk.”

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: 'Ajax-talent verdient half miljoen euro per jaar, impasse met clubleiding over nieuw contract'

In de podcast Kick-off van De Telegraaf komt het uitstapje van Farioli ter sprake. “Ik weet niet of je dit als trainer van Ajax wel moet doen”, begint Verweij. “Vooral als je zo hard werkt, dan moet je zulke momenten pakken om even je rust te pakken in Amsterdam.” De Ajax-volger stelt vervolgens dat Farioli dan bijvoorbeeld de stad had kunnen leren kennen. Daar is Valentijn Driessen het totaal niet mee eens. “Je kunt toch beter werken dan in de stad rondlopen!”, reageert hij fel. “Je hoeft de stad toch niet te kennen? Als je de cultuur van Ajax maar kent. Hij is toch geen toerist.”

LEES OOK: Oud-speler Ajax geeft Godts zelfde advies als hij eerder aan Brobbey en 'Taylortje' gaf

Vergelijking met Maurice Steijn

“Hij had beter hier kunnen blijven en niet naar het Gazzetta-festival kunnen gaan”, gaat Verweij weer verder. “Moet je dit nou wel doen? Er zit een hele pr-machine achter. Richt je op je werk bij Ajax, er is een hoop te doen.” De journalist haalt vervolgens Maurice Steijn erbij, die vorig seizoen veel kritiek kreeg nadat hij naar Ibiza was gegaan in een interlandperiode terwijl Ajax heel slecht draaide. “Het is zo selectief als het maar kan. Als je presteert, kun je naar Italië. Maar Steijn ging naar Ibiza in een interlandperiode, toen was het land te klein.”

Vind jij dat Francesco Farioli zijn tijd beter had kunnen besteden dan aan het evenement in Italië? Laden... 13.2% Ja, hij had zich op Ajax moeten concentreren 27.9% Nee, het is goed voor zijn ontwikkeling 58.9% Maakt niet uit, zolang Ajax presteert 129 stemmen

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 ‘Vraagprijs Ajax voor Hato bekend, geïnteresseerde clubs moeten diep in de buidel tasten’

De kans is aanwezig dat Jorrel Hato Ajax spoedig gaat verlaten.