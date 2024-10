Journalist Henk Spaan stoort zich mateloos aan de vrije trappen van Ajax-middenvelder . De verdedigende middenvelder staat regelmatig achter de bal bij standaardsituaties van de Amsterdammers, maar Spaan vindt dat trainer Francesco Farioli hem daar weg moet sturen. Hugo Borst is het volledig met zijn collega eens.

In de Hard Gras Podcast begint tafelgast Borst over de standaardsituaties van Ajax in de uitwedstrijd tegen Heracles Almelo: "Henderson nam wel weer vrije trappen. In de muur, weer...", verzucht Borst, waarna Spaan fel inhaakt: "Rot op", zegt de journalist tegen Henderson als het gaat om het nemen van vrije trappen: "Sodemieter op! Daarna ging Henderson uitleggen aan Kenneth Taylor en Bertrand Traoré wat hij bedacht had als een ontzettend goede variant van een vrije trap."

Spaan heeft het vermoeden dat Ajax-trainer Farioli niet durft in te grijpen als het gaat om de vrije trappen van de Engelse middenvelder: "Het was helemaal niks. De trainer durft waarschijnlijk niet te zeggen tegen Henderson, van: blijf eens met je poten van die bal", denkt Spaan.

De journalist van Het Parool is niet de enige die kritisch is op het feit dat Henderson regelmatig vrije trappen neemt bij Ajax. Kenneth Perez keek er ook van op, maar vond het vooral zorgelijk dat er in Nederland geen betere vrije trappen nemers rondlopen: “Bij Ajax neemt Jordan Henderson - Jordan Henderson! – de vrije trappen. Die heeft bij zijn eerdere clubs nog nooit een vrije trap mogen nemen. Dat geeft stof tot denken", zei de analist destijds.

