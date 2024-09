Verbijstering om vrije trappennemer bij Ajax: ‘Hij heeft nog nooit een vrije trap mogen nemen’

Dat zaterdagavond in het uitduel met Go Ahead Eagles bij Ajax een aantal keer plaatsnam achter een vrije trap, vindt Kenneth Perez schrijnend voor de sportieve situatie bij de Amsterdamse club.

Perez is zondagavond te gast in het televisieprogramma Dit was het Weekend van ESPN. De Deense analist stipt aan hoe de individuele kwaliteit van enkele spelers PSV zondag een 1-3 overwinning bezorgde op Fortuna Sittard. Hij wijst daarbij onder meer naar de 1-2 van Malik Tillman, halverwege de tweede helft.

LEES OOK: Woedende Ajax-fans wijzen opvallende zondebok aan: ‘Een wanprestatie van hem, klaar’

Tillman mocht in de 68ste minuut van de wedstrijd bij een 1-1 tussenstand aanleggen voor een vrije trap vanaf ongeveer twintig meter. De Amerikaan scoorde onberispelijk in de hoek. “Doordat er in Nederland weinig tot geen spelers zijn die een vrije trap goed kunnen nemen, beschouwen we dit als bijzonder”, stelt Perez. “Terwijl: voor Theo Janssen stond een vrije trap van deze positie bijna gelijk aan een penalty. Dat is voor de meeste spelers niet het geval. Daarom vinden we dit nu bijzonder”

Perez legt vervolgens de link met Ajax, dat zaterdagavond in Deventer niet voorbij Go Ahead Eagles kwam (1-1). “Bij Ajax neemt Jordan Henderson - Jordan Henderson! – de vrije trappen. Die heeft bij zijn eerdere clubs nog nooit een vrije trap mogen nemen. Dat geeft stof tot denken”, aldus de Deense analist.

Henderson wist in zijn carrière overigens tweemaal te scoren uit een directe vrije trap, beide keren als speler van Liverpool. Eén keer gebeurde dat in het seizoen 2012/13 tegen Newcastle United en één keer in het seizoen 2013/14 tegen Tottenham Hotspur.

