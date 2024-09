Woedende Ajax-fans wijzen opvallende zondebok aan: ‘Een wanprestatie van hem, klaar’

Supporters van Ajax zijn na het teleurstellend verlopen competitieduel van zaterdagavond met Go Ahead Eagles (1-1) opvallend mild voor hoofdtrainer Francesco Farioli. De onvrede van de Amsterdamse aanhang richt zich met name tot technisch directeur Alex Kroes.

Fans van Ajax concluderen na het gelijkspel in Deventer dat de selectie van de Amsterdammers uit balans is. Schrijnend was dat Ajax de tweede helft begon met verdediger Anton Gaaei op de rechtsbuitenpositie in plaats van de gewisselde Bertrand Traoré.

Artikel gaat verder onder video

“Bizar slechte pot”, schrijft een supporter op X. “Vanaf de vleugels nul gevaar gesticht. Die lui mochten doen wat ze wilden. Zodra Godts opgebrand is, Traoré niet meer kan of Brobbey weer ziek, zwak of misselijk is, dan is het echt povertjes wat er staat. Mede mogelijk gemaakt door een intens slechte transferwindow”, klinkt het kritisch.

LEES OOK: Marc Nagtegaal zwaar onder vuur na Go Ahead - Ajax: 'Schande! Pure matchfixing dit!'

Een andere supporter van Ajax concludeert dat de huidige selectie niet geschikt is voor een 4-3-3-systeem. “Maar nu van systeem veranderen is ook niet handig. Kroes heeft Farioli echt opgezadeld met een onmogelijke klus. En het kan best nog wel even duren tot Farioli iets gaat vinden wat werkt, als dat überhaupt bestaat. Helaas merk je nu al dat de simpele Nederlandse media beginnen af te geven op Farioli. Terwijl er geen kritisch woordje richting Kroes uitkomt.”

Ook veel andere supporters van Ajax zijn kritisch op Kroes. Een selectie van berichten op X:

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Woede om opvallend moment bij Ajax in 55e minuut: 'Je moet je doodschamen'

Scheidsrechter Martin van den Kerkhof zorgde voor grote verbazing tijdens Ajax - Fortuna Sittard.