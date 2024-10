Henderson laat van zich horen na geruchten over vertrek bij Ajax

Ondanks de geruchten over zijn terugkeer naar Engeland, staat ervoor open zijn carrière bij Ajax af te sluiten, zo geeft hij aan in gesprek met Ajax Life. De Engelsman heeft nog een contract tot medio 2026 in Amsterdam en zal 36 jaar oud zijn wanneer dat afloopt.

Ajax stuntte afgelopen januari door Henderson over te nemen van Al-Ettifaq. Hoewel Amsterdam een stuk dichter bij huis is voor de middenvelder, had hij het alsnog moeilijk in zijn eerste maanden bij Ajax. “Ik woon net buiten het centrum van Amsterdam. Ik ben niet vaak in de stad. Soms eet ik er wat”, geeft hij aan. “Mijn gezin woont in Engeland. Dat is voor ons allemaal moeilijk. Onze kinderen zijn vier, negen en elf jaar. Ze gaan daar naar school en we zien elkaar weinig. Hopelijk lossen we dat snel op.”

Hoewel hij zijn gezin mist, betekent dit niet dat Henderson zo snel mogelijk wil vertrekken uit Nederland. Hoewel hij soms wel nadenkt over zijn toekomst na het voetbal, is hij daar nog niet klaar voor. “Ik richt me nu eerst op de laatste jaren van mijn carrière. Als mijn contract hier afloopt, ben ik 36 jaar. Dan kijk ik hoe ik er fysiek voor sta en wat Ajax wil. Wellicht sluit ik mijn loopbaan hier wel af. Het zou zomaar kunnen”, stelt de controleur.

Terugkeer naar Engeland lonkt voor Henderson

Hoewel Henderson nog een contract voor anderhalf jaar heeft bij Ajax, is ook een vertrek van de routinier niet uitgesloten. The Sun wist namelijk begin oktober te melden dat de middenvelder graag terugkeert naar Engeland. Volgens Football Insider is het Sunderland, de club waar hij zijn jeugdopleiding doorliep, dat hem in januari uit Amsterdam wil wegplukken.

