Verbeek waarschuwt Ajax: ‘Daarmee onderstreep je geen titelkandidaat te zijn’

Met de alsmaar groeiende speelkalender is het voor ploegen van toenemend belang om een brede selectie te hebben, zo ziet Gertjan Verbeek. De voormalig trainer van onder meer Feyenoord en AZ vindt dat maar één ploeg in Nederland hieraan voldoet en denkt dat puntverlies tegen een mindere tegenstander na een Europees duel laat zien dat je niet mee kunt doen om de landstitel.

De komende periode zit bomvol met belangrijke wedstrijden voor de Nederlandse top. Naast de wekelijkse wedstrijden in de Eredivisie, waar de nodige topwedstrijden op het programma staan, gaat ook het geweld van Europees voetbal weer van start. “Er is maar één manier om deze periode door te komen als trainer en dat is een heel brede selectie met daarin heel veel gelijkwaardige spelers hebben”, geeft Verbeek aan in gesprek met het Algemeen Dagblad.

De oud-trainer haalt Ajax erbij als voorbeeld. “Als je, zoals Ajax, direct na een internationale wedstrijd gelijkspeelt bij Go Ahead Eagles, onderstreep je domweg dat je geen titelkandidaat bent.” Waar dit volgens Verbeek te maken heeft met een gebrek aan breedte van gelijke kwaliteit in de selectie, zijn de Amsterdammers zeker niet de enige met dit probleem. “In Nederland heeft alleen PSV de luxe van een goede bank. Peter Bosz heeft zó veel keuze, dat hij altijd een kampioenswaardig elftal kan opstellen”, stelt de analist, die wel weet dat dit niet goed is voor de spanning in de competitie.

Te veel wedstrijden in het voetbal

In navolging van vele spelers geeft ook Verbeek aan dat er te veel wedstrijden zijn in het voetbal. “Er is niet één sport waarin de piekbelasting zo hoog ligt als in het voetbal”, geeft hij aan. “Je kunt, nee móét, je spelers zo nu en dan rust gunnen.” Volgens de oud-trainer zullen voetballers daar best begrip voor hebben als een coach dit aan ze uitlegt. “Want een speler die jaarlijks zeventig wedstrijden speelt, is na zo’n periode gewoon total loss. Dit met alle gevolgen van dien voor die speler zelf, voor zijn club en uiteindelijk ook voor het voetbal als totaal. Het wordt tijd dat niet de commercie, maar de sport weer op één komt te staan”, besluit hij.

Vind jij dat Ajax momenteel een titelkandidaat is? Laden... 18.5% Ja, zeker 71.1% Nee, niet echt 10.4% Twijfelachtig 211 stemmen

