Transferadvies voor Ajax en Feyenoord: ‘Hij zou daar uitstekend meekunnen’

is het seizoen met FC Twente uitstekend begonnen. Na acht duels in de Eredivisie staat de teller voor de aanvallende middenvelder alweer op zeven treffers, terwijl hij afgelopen seizoen tot zeventien goals kwam in 34 wedstrijden. Ruud Brood, in het verleden de trainer van Steijn bij ADO Den Haag, verwacht dat de middenvelder prima bij een Nederlandse topclub meekan.

Steijn maakte in 2022 de overstap van ADO Den Haag naar FC Twente, waar hij al meer dan een jaar flinke indruk weet te maken. Volgens Brood is Steijn inmiddels dan ook klaar voor een stap naar de Nederlandse top. “Je weet niet precies waar zijn plafond ligt, maar ik denk dat hij nog wel stappen kan maken”, geeft de trainer aan in gesprek met De Telegraaf. “Vind maar eens een aanvallende middenvelder met zoveel scorend vermogen, die ook nog eens diepgang heeft en met bravoure en lef speelt. Qua handelingssnelheid is hij flink gegroeid de afgelopen jaren.”

De voormalig trainer van ADO en RKC ziet dan ook dat zijn voormalig pupil klaar is om een transfer te maken. “Ik denk dat hij uitstekend mee zou kunnen bij PSV, Feyenoord en Ajax”, stelt hij. Brood maakt daarbij wel de kanttekening dat de bezetting op het middenveld in Eindhoven al erg sterk is. “Maar bij Ajax en Feyenoord zou hij nu al zeker niet misstaan.”

Deze mening wordt gedeeld door Jay Driessen, die als assistent bij VVV-Venlo in het verleden een seizoen met Steijn werkte. “Ik heb altijd gezegd: ‘Als dit mannetje niet de Nederlandse top haalt dan vreet ik een bezemsteel op’. Daar is hij nu al en er zit nog meer in voor hem. En ook dat gaat hij halen”, weet hij. “Sem heeft de kwaliteiten om bij een top 3-club en het Nederlands elftal te spelen. Ik twijfel er niet aan, dat hem dat gaat lukken.”

Welke club past volgens jou het beste bij Sem Steijn? Laden... 34.3% Ajax 51.2% Feyenoord 14.4% PSV 201 stemmen

