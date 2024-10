Ajax blijft potentie zien in aankoop van Mislintat

Ajax heeft nog altijd vertrouwen in Sivert Mannsverk, zo weet Voetbal International. De jonge Noor zakte afgelopen seizoen met regelmaat door het ijs, maar de Amsterdammers geloven dat hij zijn potentie waar gaat maken.

Mannsverk werd in de zomer van 2023 voor een bedrag van zes miljoen euro door Sven Mislintat naar Ajax gehaald. In zijn eerste seizoen in Amsterdamse dienst kwam de controleur, mede door een voetblessure, tot slechts zestien duels in het eerste elftal. Daarin liet hij met regelmaat een zwakke indruk achter. Onder Francesco Farioli kreeg Mannsverk aan het begin van het seizoen wel de kans zich te laten zien als verdedigende middenvelder.

“De 22-jarige Noor heeft kwaliteiten die Ajax zoekt op de nummer 6-positie”, schrijft Voetbal International. “Misschien nog wel meer dan Jordan Henderson kan hij het spel versnellen of linies doorbreken met zijn dribbels.” Ajax zou de middenvelder, die momenteel met een enkelblessure aan de kant staat, dan ook nog niet willen afschrijven. “In Amsterdam ziet men nog altijd de potentie in Mannsverk, die vorig seizoen wel iets te vaak door de ondergrens zakte en duidelijk nog stappen moet zetten.”

Drukbezette spitspositie bij Ajax

Gedurende de zomer wist Ajax zich te versterken met Wout Weghorst, terwijl Brian Brobbey en Chuba Akpom beiden in Amsterdam bleven. Daardoor heeft Farioli drie spitsen in zijn selectie. “Direct na de binnenkomst van Weghorst nam Farioli zijn drie spitsen apart voor een gesprek, waarin de trainer hen vroeg vóór en niet tégen elkaar te blijven werken”, schrijft Voetbal International. “Tevens schetste Farioli een scenario waarbij ze ook samen zouden kunnen spelen, zoals tegen Groningen dus gebeurde. Weghorst is tijdens de interlandbreak in Amsterdam gebleven om honderd procent fit te worden. Aan Farioli nu de taak om de situatie te managen en iedereen tevreden te houden.”

