'Antony past niet in keurslijf Farioli, die zet liever Gaaei op rechtsbuiten'

Het panel van ESPN-programma Voetbalpraat laat woensdag hun licht schijnen op de geruchten die deze week de kop opstaken over een mogelijke terugkeer van bij Ajax. De Braziliaanse buitenspeler werd in de zomer van 2022 voor bijna honderd miljoen euro verkocht aan Manchester United, maar heeft dat bedrag in Engeland nooit waar weten te maken en zou deze winter op huurbasis mogen vertrekken.

ESPN-commentator Sjors Blaauw vraagt zich hardop af of Ajax-trainer Francesco Farioli op een terugkeer van Antony zit te wachten: "Als voetballiefhebber denk ik: Kom maar op, want er gebeurt wat. Of het nou positief of negatief is, gekkigheid... prima. Maar het lijkt me niet een type speler dat past in het keurslijf van Farioli, die liever Anton Gaaei als rechtsbuiten binnenbrengt dan een jeugdspeler."

Desondanks vindt Blaauw het een interessante gedachte om Antony terug te zien in de Nederlandse competitie: "Hij heeft natuurlijk wel bewezen dat hij de Eredivisie met twee vingers in zijn neus kan domineren. Of dat nu nog steeds zo is... misschien dat hij even opgepoetst moet worden. Het is natuurlijk een vreemde snuiter, en dan druk ik me voorzichtig uit", aldus de commentator. Antony kwam in zijn twee seizoenen in Amsterdam tot 57 Eredivisiewedstrijden, waarin hij achttien keer trefzeker was en veertien assists achter zijn naam kreeg. Bovendien schopte hij het in zijn Ajax-periode tot Braziliaans international.

Anco Jansen bekijkt het van een andere kant: "Ik denk met name gelijk aan Manchester United", zegt de oud-prof. "Die hebben 90 miljoen voor hem betaald. Honderd? Ik heb het even opgezocht: zijn marktwaarde is nog 20 miljoen. Dus ze hebben 80 miljoen boven zijn marktwaarde betaald en dan gaan ze hem verhuren..." Daarna belicht Jansen de Amsterdamse zijde van het verhaal "Als Ajax zijnde, wil je zo'n jongen huren? Je kunt hem denk ik niet overnemen, want wat ze nog voor hem vragen, gaat Ajax niet betalen. Qua kwaliteit zou ik gelijk zeggen: Ja. Het is een heel ander niveau dan de Premier League en ik vond hem hier in Nederland wel echt een spektakel. Alleen: haalt hij dat niveau nog?"

'Dat doet mentaal wel heel veel met een speler'

Blaauw vermoedt dat Antony wel last heeft van zijn ongelukkige periode in Manchester: "Ik denk wel dat hij een enorme knal heeft gehad, als je voor zoveel geld wordt verkocht en dat je eigenlijk zó'n enorme miskoop bent dat ze je nu willen verhuren aan Ajax... Dat doet denk ik mentaal wel heel veel met een speler." De tweede ESPN-commentator aan tafel, Pascal Kamperman, heeft ook zijn bedenkingen: "Als hij op dezelfde wijze doorgaat als in Engeland, dan gaat hij de boel verstoren en dan werkt het niet. Het lastige is dat je dat nooit van tevoren weet. Maar als hij zelf de klik kan maken, als hij die knop kan omzetten, dan is hij uiteraard een versterking", aldus Kamperman.

