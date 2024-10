Weinig geloof in opvallende Ajax-transfer: 'Dan sta je als club toch volledig voor lul!'

Het duurt weliswaar nog wel even voordat de transfermarkt opnieuw zijn deuren opent, maar de geruchtenstroom komt langzaam maar zeker al op gang. Vanuit Engeland klinkt het dat Manchester United open zou staan voor een uitleenbeurt van aan Ajax, de club die hij in de zomer van 2022 nog een voor een bedrag van zo’n honderd miljoen euro inruilde voor de gevallen Engelse grootmacht. Bart Sanders van de Pantelic Podcast gelooft er echter weinig van dat een terugkeer van de Braziliaanse aanvaller een serieuze optie is voor zowel Manchester United als Ajax.

Ajax haalde afgelopen zomer Bertrand Traoré op transfervrije basis terug naar Amsterdam, maar het is een publiek geheim dat de club zich in de volgende transferperiode graag wil versterken met nóg een buitenspeler. Op links is de spoeling achter Mika Godts na het vertrek van Steven Bergwijn en Carlos Forbs erg dun, terwijl trainer Francesco Farioli ook op rechts weinig heeft te kiezen. Traoré lijkt nog altijd niet honderd procent fit, Steven Berghuis worstelt eveneens met zijn fitheid en Christian Rasmussen komt vooralsnog tekort voor een basisplaats.

Héél gek is het dus niet dat er vanuit Engeland wordt gesuggereerd dat Manchester United een uitleenbeurt van Antony aan zijn oude club wel ziet zitten. The Daily Mail bevestigde eerder deze week dat de werkgever van Erik ten Hag voornemens is om Antony in de tweede helft van het seizoen elders op huurbasis te stallen en dat Ajax een belangrijke kanshebber zou zijn om de Braziliaan in te lijven. Maar Sanders rekent er niet op. “De serieuzere media hebben er wat over gezegd, maar Antony op huurbasis terug naar Ajax… Ik zie het niet gebeuren”, zo vertelt hij in de Pantelic Podcast, dat de laatste ontwikkelingen in Amsterdam bespreekt.

Sanders sluit een hereniging tussen Ajax en Antony niet alleen vanwege het financiële plaatje uit. “Manchester United zal dit toch ook nooit doen vanuit gezichtsverliesperspectief. Je staat als club toch volledig voor lul als je iemand voor honderd miljoen euro haalt en twee jaar later ga je hem terug verhuren aan zijn oude club. Dat is toch gezichtsverlies van de bovenste plank?!”, zo klinkt het. Hoewel Antony de hoge verwachtingen in Engeland geen moment heeft kunnen waarmaken, denkt Sanders dat er genoeg andere clubs zijn die de rechtsbuiten tijdelijk tot hun beschikking zouden willen hebben. “Hij kan toch ook makkelijk naar FC Porto, Benfica, Wolverhampton… Er zijn genoeg andere teams. Antony heeft het bij Manchester United natuurlijk heel matig gedaan, maar hij heeft zich in het jaar dat Ajax zes groepswedstrijden won in de Champions League ook gewoon laten zien.”

Antony presteert matig bij Manchester United

Antony was in het seizoen 2021/22, zijn laatste in Amsterdamse dienst, goed voor twaalf doelpunten en tien assists in 33 wedstrijden. In de groepsfase van de Champions League maakte hij vooral indruk tegen Sporting Portugal, door in de uitwedstrijd twee assists te leveren en in de eigen Johan Cruijff ArenA zelf te scoren. “Bij Sporting Portugal worden ze er nog zwetend wakker van, dus er zullen best clubs zijn die hem willen huren”, zo denkt Sanders. Dat zal dan in ieder geval niet zijn op basis van zijn prestaties in Engeland. Antony droeg tot op heden 86 keer het shirt van Manchester United, goed voor twaalf doelpunten en vijf assists. Vorig seizoen was hij slechts bij vijf doelpunten direct betrokken. Dit seizoen staat de teller, na één basisplaats en drie invalbeurten, op één treffer en nul assists.

