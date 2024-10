Farioli glashelder over Brobbey: ‘We moeten hier geen ding van maken’

Francesco Farioli blijft vertrouwen houden in . De spits van Ajax heeft te maken met een vormcrisis en wist dit seizoen slechts eenmaal te scoren. Dat was op 29 augustus in de play-offronde voor de Europa League tegen het Poolse Jagiellonia Bialystok. De Italiaanse oefenmeester ziet vooralsnog geen reden om te gaan praten met Brobbey.

"Nee, ik heb niet met Brobbey gezeten”, reageert Farioli op de vraag of hij na afloop van het duel met Heracles Almelo heeft gesproken met de spits. “Dat is ook niet nodig. We zijn elke dag samen. Dan zijn er momenten dat je echt moet praten, maar er zijn ook momenten waarop je je gevoel en je support kunt delen door je dichtbij te zijn en niet door te praten. Maar we moeten hier geen ding van maken. Dat gaat hem niet helpen en het team ook niet.”

Farioli benadrukt op de persconferentie voorafgaand aan de Europa League-wedstrijd tegen Qarabag FK dat hij in een luxesituatie verkeerd. “We hebben drie heel goede spitsen”, beseft de Italiaan. “Wij hebben het beste spitsenpakket van de Eredivisie. Er is geen team met drie spitsen van dit niveau. Dat moeten we zo goed mogelijk managen om het maximale eruit te halen”, besluit Farioli.

Farioli schaart zich achter Kroes inzake Henderson

In navolging van technisch directeur Alex Kroes heeft ook Francesco Farioli zich uitgelaten over de situatie van Jordan Henderson. De Italiaanse oefenmeester sluit zich aan bij de td van Ajax en vindt de 34-jarige Engelsman belangrijk voor het team. “Zowel op en naast het veld. Ik hoef niet uit te leggen wat ik over hem denk."

