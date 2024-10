Rugani baart opzien op persconferentie en is journalisten iets ‘vergeten te vertellen’

Ajax nam afgelopen zomer op huurbasis over van Juventus en de centrale verdediger mag donderdagavond in de uitwedstrijd tegen Qarabag in de Europa League eindelijk voor het eerst starten, maar het is voor de Amsterdammers te hopen dat hij binnen de lijnen beter op dreef is dan daarbuiten. Rugani schoof woensdagmiddag aan voor de persconferentie, maar wees pas halverwege de aanwezige journalisten op het feit dat hij de Engelse taal niet heel goed onder de knie heeft.

Ajax was in de recente transferwindow op zoek naar een centrale verdediger die de defensie een extra boost kon geven. De Amsterdammers kwamen in die zoektocht uit bij Rugani. De Italiaan staat al jaren onder contract bij Juventus, maar wist daar nooit écht onomstreden te worden. Niet voor niks werd Rugani door Juventus al meerdere keren verhuurd. De mandekker trok de deur in Turijn ook afgelopen zomer dus tijdelijk achter zich dicht. Een groot succes is zijn huwelijk met Ajax echter nog niet. Rugani kwam tot op heden pas vier keer in actie voor de Amsterdammers, vier keer als invaller.

Donderdagavond verschijnt hij dan eindelijk voor het eerst aan de aftrap van een wedstrijd van zijn tijdelijke werkgever. Ajax-trainer Francesco Farioli kan tegen Qarabag geen beroep doen op Youri Baas en heeft Rugani aangewezen als diens vervanger. De landgenoot van zijn trainer schoof woensdag meteen aan voor de persconferentie, daags voor het derde Europa League-duel van Ajax. Hij werd na een klein kwartier gevraagd naar zijn eerste maanden in Amsterdam. Daarnaast kreeg Rugani de vraag of hij inmiddels alles geregeld heeft en een woning heeft gevonden in de hoofdstad. De centrale verdediger bedacht zich op dat moment echter dat hij de Engelse taal niet zo goed beheerst.

“Ik ben van tevoren vergeten te vertellen hoe slecht mijn Engels is, sorry. Ik ga proberen zo goed mogelijk te antwoorden”, zo klonk het. Rugani vroeg vervolgens in het Italiaans aan Farioli of hij de vraag goed begrepen had. Dat bleek in ieder geval wél het geval te zijn. Hij vertelde vervolgens dat hij ‘volledig klaar is voor alles’ en dat het voor een speler ‘belangrijk is om een oplossing te vinden’. “Nu ben ik hier, klaar om het team te helpen en mijn steun te bieden aan het team”, aldus de basisklant van donderdagavond.

