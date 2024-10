Ajax 'verklapt': basisdebutant vervangt geschorste Baas tegen Qarabag

Ajax lijkt een dag voor het uitduel bij Qarabag in de Europa League te verklappen wie de vervanger van de geschorste in het centrum van de verdediging wordt. Huurling schuift woensdagavond aan op de persconferentie naast trainer Francesco Farioli, waardoor de Italiaan zich lijkt op te kunnen maken voor zijn eerste basisplaats in Amsterdamse dienst. Ook sorteert alvast voor op een basisplaats in Bakoe.

Baas kreeg begin deze maand in het uitduel bij Slavia Praag (1-1) een kwartier voor tijd zijn tweede gele kaart en mocht dus gaan douchen. De verdediger is derhalve geschorst voor het uitduel in Azerbeidzjan en is net als de geblesseerde Steven Berghuis en de niet speelgerechtigde Davy Klaassen achtergebleven in Amsterdam.

Rugani kwam afgelopen zomer op huurbasis over van Juventus, maar stond nog niet eerder aan de aftrap van een officiële wedstrijd van Ajax. De zevenvoudig Italiaans international kwam tot dusverre tot 68 speelminuten, verdeeld over vier invalbeurten.

Ajax-middenvelder rekent op eerste basisplaats sinds 26 september

Naast Rugani verwacht ook middenvelder Kian Fitz-Jim aan de aftrap te zullen verschijnen in Bakoe. De 21-jarige middenvelder stond op 26 september tegen Besiktas (4-0) voor het laatst in de basis, maar liep daarna een spierblessure op. Fitz-Jim kwam in het uitduel bij Heracles Almelo van afgelopen zondag (3-4 overwinning) als invaller binnen de lijnen, maar zegt er tegenover het clubkanaal op te rekenen dat hij terug kan keren in de basisformatie: "Ik hoop zo lang mogelijk te spelen. Ja, ik denk wel dat ik ga starten", klinkt het.

