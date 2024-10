Rydell Poepon heeft een boekje opengedaan over de trainer van Qarabag, de tegenstander van Ajax in de Europa League. Poepon kwam voor allebei de clubs uit en maakte de huidige oefenmeester Gurban Gurbanov van Qarabag mee in Azerbeidzjan.

Opvallend is dat Gurbanov al sinds 2008 aan het roer staat bij de tegenstander van Ajax in de Europa League. Poepon, die zelf met Gurbanov werkte in 2015, weet maar al te goed hoe dat komt: "De trainer is gewoon de baas van de club. Er is niemand anders die het overneemt, totdat hij zegt: ik stop ermee. Het is een dictatoriale trainer", vertelt Poepon in een uitgebreid gesprek met Ajax Showtime.

De 37-jarige oud-aanvaller vervolgt: "Hij bepaalt de trainers, hij bepaalt wie wat verdient, echt letterlijk alles. Als je zo’n positie binnen de club hebt, komt er niet snel iemand anders", legt de spits uit over de trainer van Qarabag, die met zijn club wel uitstekend aan het seizoen is begonnen. De tegenstander van Ajax staat met 24 punten uit acht wedstrijden bovenaan in de competitie.

De ploeg van Francesco Farioli moet Qarabag in ieder geval niet onderschatten, zo stelt Poepon: "Tegen Ajax denk ik dat ze gaan inzakken en counteren", verwacht de oud-Ajacied, die in zijn tijd met Qarabag ook vaak inzakte tijdens Europese wedstrijden.

