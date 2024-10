Ajax ontvangt open sollicitatie: ‘Als Ajax mij benadert, dan sta ik daar zeker voor open'

Rydell Poepon (37) sluit niet uit dat hij in de toekomst nog een functie bij Ajax zal bekleden. De voormalig aanvaller van de Amsterdammers staat open voor een avontuur bij de Amsterdamse club, mocht Ajax hem daadwerkelijk benaderen.

"Ik heb tegen mezelf gezegd: ik wil een papiertje halen en mezelf de kans geven als de mogelijkheid er komt om te kijken of ik het leuk vind", begint Poepon in een uitgebreid gesprek met AjaxShowtime, dat hem vraagt naar een eventuele terugkeer naar Ajax: "Ik weet het nog niet", zegt Poepon, die ervaring heeft opgedaan bij de Amsterdamse amateurclub DWS: "Met DW Onder-15 heb ik een leuk seizoen gehad met die jongens. Dat smaakte naar meer. En als Ajax mij ooit benadert, zal ik daar ook zeker voor openstaan", maakt hij duidelijk.

Johan Derksen over Brian Brobbey: 'Dit mag je in Nederland niet zeggen, maar...'

De voormalig voetballer is momenteel niet actief binnen de voetballerij, al staat hij nog wel wekelijks als spits in de Derde Klasse op het veld bij amateurclub DWS. Een baan heeft Poepon gevonden in een hele andere branche: "Ik werk bijvoorbeeld in de psychische zorg, maar ook in de gehandicaptenzorg en zorg met kinderen. Het is net waar ik word geplaatst. Dat is nu mijn werk ja, tussen aanhalingstekens", vertelt de voormalig voetballer.

Poepon doorliep in zijn carrière als voetballer de jeugdopleiding van Ajax, maar maakte tot zijn grote teleurstelling nooit zijn debuut in het eerste elftal. Dat had vooral te maken met een beslissing van Henk ten Cate: "Hij (Ten Cate, trainer van Ajax in die periode) vond mij geen Ajax-spits. Dat heeft hij letterlijk zo tegen mij gezegd. Ik werd verhuurd aan Willem II, maar wel met het idee om misschien nog terug te keren bij Ajax. Alleen dat pakte heel anders uit", besluit Poepon.

