Johan Derksen over Brian Brobbey: 'Dit mag je in Nederland niet zeggen, maar...'

Johan Derksen is totaal niet te spreken over . De Ajax-spits, die afgelopen weekend tegen Heracles Almelo (3-4) een grote kans onbenut liet, krijgt de volle laag bij Vandaag Inside.

“Die kans van Brobbey, die had hij kunnen maken… laten we het daarop houden”, begint Wilfred Genee. “Wat we nou zien, is dat Brobbey bijna altijd valt. Hij valt altijd als hij schiet…”, reageert een verbijsterde René van der Gijp. Derksen is vervolgens kritisch op de aanvalsleider van Ajax. “René, dit mag je in Nederland niet zeggen, maar ik vind het gewoon niet zo’n goede spits…”

Brobbey keerde in 2022 terug bij Ajax, dat de spits overnam van RB Leipzig. “Leipzig heeft ongeveer de beste scouting… Die hebben Brobbey toch gewogen en gezegd: jongens, verkoop hem weer”, zegt Gijp, die met een merkwaardige suggestie komt: “Zou hij kunnen keepen?”, grapt de analist.

“Die jongen was in de jeugd al veel sterker dan zijn tegenstanders, die maakte ieder seizoen veertig goals…”, zegt Derksen, die Brobbey ‘structureel vindt falen bij Ajax’.

