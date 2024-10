Opmerkelijk: Marciano Vink ziet dat Ajax-speler zich op het veld kapot ergert aan zichzelf

Marciano Vink constateert halverwege Heracles Alemlo - Ajax dat worstelt met zijn vorm. Volgens de analist van ESPN heerst er bij de spits van Ajax zelfs ‘irritatie over zichzelf’.

Brobbey kreeg na negen minuten voetballen tegen Heracles een ogenschijnlijk niet te missen kans, geboden door Mika Godts. Laatstgenoemde trok de bal laag voor het doel van Heracles, waar Brobbey de bal vanaf een meter of vier voor het intikken had. De spits produceerde echter een bizarre misser en schoot voor een leeg doel hoog naast.

“Ja… Wat moet je ervan zeggen?”, begint Vink zijn rustanalyse bij ESPN. “Deze bal moet er gewoon in. Zet er gewoon de binnenkant van je voet tegen aan… Over deze kans hoef je niet eens na te denken. Dit gaat zó snel, er is geen tijd om na te denken. Dit gaat te snel om bij na te denken. Deze bal raakt hij gewoon niet goed. Deze kans moet erin.”

Vink merkt dat Brobbey niet lekker in zijn vel zit en wijst op de woede-uitbarsting van de spits na ruim een halfuur, toen hij een vrije trap niet meekreeg van scheidsrechter Edwin van de Graaf. “Je ziet gewoon dat de frustratie bij hem en de irritatie over zichzelf groeit tijdens zo’n wedstrijd. Dat kwam tot uiting bij het moment waar hij die vrije trap niet meekreeg”, aldus de oud-voetballer.