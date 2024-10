Zelden gezien: Brian Brobbey met één van de aller-, allergrootste missers uit zijn carrière

Brian Brobbey heeft zondag na negen minuten voetballen in de uitwedstrijd tegen Heracles Almelo een levensgrote kans onbenut gelaten voor Ajax.

Brobbey kreeg een ogenschijnlijk niet te missen kans, geboden door Mika Godts. Laatstgenoemde trok de bal laag voor het doel van Heracles, waar Brobbey de bal vanaf een meter of vier voor het intikken had. De spits produceerde echter een bizarre misser en schoot voor een leeg doel hoog naast.

“Dat was een levensgrote kans voor Brian Brobbey”, becommentarieerde ESPN-commentator Leo Oldenburger. “Hij is zoekend naar de goal. Zo’n bevrijdende treffer, maar zelfs van zo dichtbij zit hij in de fase dat zo’n bal er niet ingaat. Ongekend grote kans voor Brian Brobbey. Een wonder dat het hier geen 0-1 staat.”

De misser van Brobbey kwam Ajax duur te staan, want drie minuten later schoot Luka Kulenovic Heracles aan de overzijde op voorsprong.