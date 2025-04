PSV boekt bevrijdende zege op FC Groningen, met twee smetjes

Met een 3-1 overwinning heeft PSV goede zaken gedaan in de strijd om plaats twee, maar in Groningen ging het niet van harte. De Noorderlingen overheersten grote delen van de wedstrijd, maar na een effectieve beginfase met doelpunten van Malik Tillman en Ivan Perisic was de thuisploeg niet meer in staat langszij te komen. In de slotfase zette Johan Bakayoko de eindstand op het bord.

Het verhaal van PSV is inmiddels al vele malen besproken: na een goede eerste seizoenshelft lijken de Eindhovenaren in het tweede deel van de competitie als een kaartenhuis in elkaar te storten. Vorige week leek met een nederlaag tegen Ajax (0-2) de laatste titelhoop te vervliegen, waardoor nu de focus ligt op de strijd om plaats twee. Tegen FC Groningen kon Peter Bosz niet beschikken over Sergiño Dest, maar was Tillman na een lange blessure wel weer van de partij.

Artikel gaat verder onder video

De middenvelder bracht zijn ploeg al vroeg in de wedstrijd op voorsprong. Na een handige pass richting het centrum legde Ismael Saibari de bal terug, waarna de Amerikaan in vrijstaande positie de bal in de verre hoek legde. Het was de eerste mogelijkheid voor de bezoekers, die veelbelovend aan het duel begonnen en van de opponent genoeg ruimte kregen om te combineren. Het spel van PSV was echter nog te traag om de opponent werkelijk te imponeren. Na de openingstreffer werd het echter al snel minder, wat onder andere geëtaleerd werd door de buitenspelers van de Eindhovenaren. Noa Lang maakte niet de juiste keuzes, terwijl Perisic zijn opponent nauwelijks voorbijkwam.

De ervaren Kroaat leidde met een foutieve terugkopbal een grote Groningse kans in, maar zag tot zijn geluk dat Thom van Bergen naast het doel schoot. Luciano Valente kreeg een grote kans na een inschattingsfout van Ryan Flamingo, maar kon ook het doel niet vinden. De thuisploeg had de touwtjes in handen door een overdaad aan duelkracht en creëerde zelf ook genoeg mogelijkheden, maar speelde deze meermaals matig uit. Zo suisde een strakke voorzet van Marco Rente onberoerd door het vijfmetergebied en kwam de bal na een dreigende uitbraak niet bij een medespeler terecht.

Uitvallen van Benítez en Ledezma

De Eindhovenaren waren ondertussen wel effectief en waren met hun tweede kans op doel ook trefzeker. Perisic kwam goed voor Marvin Peersman en kopte de voorzet van Richard Ledezma leep binnen. Een paar minuten later was Groningen dan eindelijk trefzeker: na een snelle aanval en een goede loopactie schoot Dave Kwakman de verdiende aansluitingstreffer binnen. Het balbezit was in het restant van de eerste helft voor PSV, maar alle urgentie aan de bal ontbrak. De opponent kreeg op slag van rust nog een aardige kans, maar Walter Benitez tikte de inzet van Stije Resink over de lat.

De Argentijnse doelman kwam echter vervelend neer en keerde na de rust niet meer terug. Vanaf de tribune zag hij hoe zijn ploeg na rust met een paar snelle uitbraken een andere weg probeerde in te slaan. De ploeg uit de Lichtstad was echter erg onnauwkeurig en Groningen stopte de mogelijkheden die toch ontstonden vakkundig af. Ook op de rest van het veld won de thuisploeg de grote meerderheid van de duels, maar tot kansen leidde dit nauwelijks. Eenmaal haalde Valente uit, maar zijn poging vloog rakelings langs het doel van invaller Joël Drommel.

In het restant van het duel bleef het koukleumen voor de 28-jarige doelman. Groningen was, zoals dit hele seizoen al het geval is, aanvallend niet in staat een vuist te maken. PSV kreeg, mede door de groeiende ruimtes, wel een paar mogelijkheden. Tillman en Couhaib Driouech wisten niet te scoren, maar Luuk de Jong trof wel doel. De lepe spits stond echter buitenspel. Ook de late kopgoal van Johan Bakayoko had een luchtje van buitenspel, maar keurde de VAR wel goed. Daarmee was het verzet van Groningen definitief gebroken, waardoor PSV goede zaken doet in de strijd om plaats twee.

xEindigt PSV dit seizoen als tweede in de Eredivisie? Laden... 58.7% Ja 41.3% Nee 104 stemmen

➡️ Meer PSV nieuws

👉 Column: de interviews na PSV - Ajax waren ronduit gênant en een tikkeltje obsessief 🔗

👉 Twee Studio Voetbal-gasten oogden diep bedroefd en 'verslagen' na de nederlaag PSV tegen Ajax. 🔗

👉 PSV heeft in de zoektocht naar een opvolger voor doelman Walter Benítez zijn oog laten vallen op Maduka Okoye. 🔗

👉 Als het aan PSV ligt, is het Philips Stadion in het jaar 2030 uitgebreid. De capaciteit moet flink omhoog. 🔗

👉 Willem van Hanegem spreekt schande van PSV en verwacht dat er harde noten gekraakt gaan worden. 🔗