Valentijn Driessen haalt uit: ‘Hij snapt heel weinig van topvoetbal’

Valentijn Driessen snapt niet dat een doelpunt van Julián Carranza werd afgekeurd in de competitiewedstrijd tussen AZ en Feyenoord (0-1). De Argentijnse spits van Feyenoord dacht de 0-2 te maken, maar door dat doelpunt ging een streep.

Carranza zette Bruno Martins Indi opzij met een licht duwtje en verschalkte daarna keeper Jeroen Zoet. Ondanks protest van AZ zag arbiter Jeroen Manschot aanvankelijk geen reden om de treffer af te keuren. Zijn videoscheidsrechter Ingmar Oostrom riep hem echter naar de kant om de beelden te bekijken. Manschot besloot uiteindelijk om het doelpunt af te keuren in de 83ste minuut, tot groot ongeloof van Feyenoord.

Driessen, chef voetbal van De Telegraaf, vindt dat het doelpunt ‘wel heel makkelijk’ werd geannuleerd. “Manschot kende eerst een goal toe en werd daarna naar de kant geroepen. Onze grote vriend Bruno Martins Indi, 100 kilo schoon aan de haak, gaat gewoon liggen. Het leek ook wel alsof hij half uitgleed. Het was een heel klein duwtje van Carranza. Als Manschot dat op het middenveld ziet, dan zegt hij: doorspelen. Dat deed hij nu in feite ook, maar de VAR Ingmar Oostrom heeft weinig van het topvoetbal begrepen en vond het nodig om hem naar de kant te halen. Daarna haalde Manschot de goal van het formulier af.”

Trainer Robin van Persie van Feyenoord sprak op de persconferentie ook zijn verbazing uit over het feit dat Manschot naar de kant werd geroepen. “Ik dacht: wat gaat hij doen? Hij ging dus kijken. Toen had ik nog steeds wel goede hoop, want ik had de beelden ook al eventjes teruggezien op ons schermpje. Ik dacht: dit keurt hij altijd goed. Ik was er dus verrast over.”

Driessen denkt echter dat Feyenoord op een ander moment juist goed wegkwam. Ramiz Zerrouki had in zijn ogen zomaar een rode kaart kunnen krijgen. De middenvelder van Feyenoord kreeg een gele kaart van Manschot na een forse overtreding op Mexx Meerdink in de 79ste minuut.

“Ik denk dat Zerrouki echt goed wegkwam, want dat was een overtreding die net zo goed met rood bestraft had kunnen worden. Hij raakte de bal niet en kwam hoger dan de knie van Mexx Meerdink. Dat was een beetje een frustratie-overtreding, waar je zomaar rood voor kan krijgen. Er stonden vier AZ’ers omheen om Manschot ertoe te bewegen een rode kaart te geven. Zerrouki kwam goed weg”, concludeert Driessen.

Werd het doelpunt van Julián Carranza terecht afgekeurd? Laden... 8.2% Ja 91.8% Nee 97 stemmen

