Van Persie over transfergerucht: 'Hij is een goede speler, maar het is niet netjes'

Robin van Persie wil niets kwijt over de vermeende interesse van Feyenoord in FC Twente-ster . Deze week voorspelde journalist Martijn Krabbendam dat Feyenoord zich gaat melden voor de huidige topscorer van de Eredivisie.

Journalist Hans Kraay junior vraagt Van Persie na de 0-1 zege op AZ of het klopt dat Feyenoord heeft besloten een poging te wagen voor de aanvallende middenvelder van FC Twente. “Sem is een speler van Twente, een goede speler van Twente”, antwoordt de trainer van Feyenoord. “Het lijkt me niet zo netjes om daar nu iets over te melden. Het is niet onze speler. Anders kun je bezig blijven. Ik heb het nieuws een beetje gevolgd: als alles klopt wat in de media staat, gaan we minimaal twintig spelers kopen. Dat lijkt me niet. Het is niet onze speler, dus het lijkt me niet zo netjes om er antwoord op te geven.” Van Persie doelt bijvoorbeeld op de namen van Ringo Meerveld (Willem II) en Luciano Valente (FC Groningen), die in verband worden gebracht met Feyenoord.

Artikel gaat verder onder video

Steijn (23) is bezig aan een bijzonder productief derde seizoen in het shirt van FC Twente. De zoon van Sparta Rotterdam-trainer Maurice Steijn stevent ogenschijnlijk onbedreigd af op de topscorerstitel in de Eredivisie, met 23 treffers op het moment van schrijven. Daarmee heeft hij een flinke voorsprong te pakken op AZ-spits Troy Parrott (veertien goals) en Luuk de Jong (PSV), Dylan Vente (PEC Zwolle) en Igor Paixão (Feyenoord), die allen twaalf keer scoorden.

Vorige maand wist Hans Kraay junior in zijn column in Voetbal International te melden dat Twente bereid zou zijn voor een bedrag 'rond de tien miljoen euro' afscheid te nemen van Steijn. "Ik kan er een miljoen naast zitten, maar ondanks het feit dat Sem Steijn onlangs zijn contract heeft verlengd, en er geen verkoopclausule in staat, heb ik de indruk dat de chique technisch directeuren Arnold Bruggink en Jan Streuer het hem gunnen", aldus Kraay, die daarbij de hoop uitsprak dat Feyenoord-directeur Dennis te Kloese snel zou gaan toeslaan en de topschutter naar De Kuip zou halen.

Vind jij dat Feyenoord Sem Steijn moet proberen te halen? Laden... 61.4% Ja, absoluut 38.6% Nee, niet nodig 88 stemmen

