Kenneth Perez is het niet eens met keuze voor MOTM bij AZ - Feyenoord

is verkozen tot man van de wedstrijd na AZ – Feyenoord. De doelman van de Rotterdammers hield de nul in het AFAS Stadion: 0-1. zou zelf hebben gekozen voor , vertelt hij bij ESPN.

“Feyenoord heeft echt een ijzersterk centrum. Die twee achterin regelen heel veel”, steekt Perez de loftrompet over Hancko en Gernot Trauner. Toch viel de keuze van de televisiekijkers op Wellenreuther, die vijf reddingen verrichtte.

“Dat is ook weer eens anders dan de speler die het doelpunt heeft gemaakt. Meestal zou die gekozen worden. Maar het was een eigen doelpunt, dus dat kon niet, haha!”, beseft Perez al gauw. “Voor mij was het Hancko. Die speelde met zoveel overtuiging en hij regelt zó veel daar. De paar keren dat hij iets moest doen, deed hij dat goed.“

El Ahmadi analyseert vervolgens het optreden van Wellenreuther. In de eerste helft had hij een goede redding. In de tweede helft had hij wat geluk dat hij de bal nog net raakte”, doelt hij op twee kansen van Troy Parrott. Bij de poging in de tweede helft wilde Parrott de bal subtiel langs Wellenreuther tikken, maar de doelman raakte de bal en kon daarna voorkomen dat het leer over de doellijn rolde.

