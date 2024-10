Johan Derksen maakt Sierd de Vos met één opmerking belachelijk

Johan Derksen sluit zich aan bij de massale kritiek op Sierd de Vos vanwege diens commentaar bij Slavia Praag – Ajax (1-1). De analist van Vandaag Inside maakt De Vos met één opmerking belachelijk.

“Wel mooi dat een vent ingooide en Sierd zei dat het buitenspel was. Toen ik scheidsrechter was, kon je niet buitenspel staan bij een ingooi”, zegt Derksen donderdagavond bij Vandaag Inside, waarna tafelgasten René van der Gijp en Rutger Castricum hard lachen.

De Vos beging wel meer fouten tijdens de wedstrijd. Zo noemde hij Filip Prebsl van Slavia voortdurend 'Prepsi' en maakte hij grappen over colamerk Pepsi, ondanks dat Prebsl dus met een L eindigt. In de blessuretijd beweerde De Vos stellig dat Ajax recht had op een ingooi, ondanks dat de bal via Anton Gaaei over de lijn ging.

