Ziggo-kijkers ergeren zich dood tijdens Slavia Praag - Ajax: 'Haal die vent daar weg!'

De kijkers van Ziggo Sport melden zich al in de openingsfase van de Europa League-wedstrijd tussen Slavia Praag en Ajax massaal op X om hun ongenoegen over commentator Sierd de Vos te uiten. De 65-jarige journalist blijkt voor veel van hen een reden om het duel liever zonder geluid te kijken.

Volg hier LIVE de wedstrijd tussen Slavia Praag en Ajax

Artikel gaat verder onder video

Sinds alle Europese wedstrijden enkel nog bij Ziggo te zien zijn, is De Vos voor de gemiddelde voetballiefhebber af en toe onvermijdelijk geworden. Daar is lang niet iedereen even blij mee, zo blijkt uit een kleine rondgang op X. Het feit dat De Vos de naam van een Slavia Praag-speler consequent verkeerd uitspreekt valt bijvoorbeeld niet in de smaak, en zo zijn er nog wel meer ergernissen die op het sociale medium belanden. Een bloemlezing:

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Ajax-analyse Sneijder keihard onderuitgehaald: 'Echt volslagen kolder'

Een bewering die Wesley Sneijder donderdag bij Ziggo Sport deed over Ajax wordt stevig onderuitgehaald door Pieter Zwart.