Ajax redt met tien man punt bij Slavia Praag en blijft ongeslagen in Europa

Ajax is de koppositie in de Europa League kwijtgeraakt nadat het niet de volle buit heeft gepakt in de uitwedstrijd bij Slavia Praag. Mede door een rode kaart werd het voor de mannen van Francesco Farioli lastig genoeg om één punt te pakken in de hoofdstad van Tsjechië, maar het is ze uiteindelijk toch gelukt.

De overwinning van Ajax op Besiktas in de Johan Cruijff ArenA vorige week, heeft ervoor gezorgd dat de huidige nummer vijf van de Eredivisie als koploper van de Europa League naar Praag kon afreizen. Ook Slavia heeft de eerste wedstrijd in de competitiefase van de Europa League gewonnen. Zij waren met 2-0 te sterk voor Ludogorets Razgrad.

Artikel gaat verder onder video

De eerste tien minuten gingen voorbij zonder grote kans, maar toen Brian Brobbey eenmaal de bal op zijn schoenen kreeg was de ban gebroken. De Amsterdamse spits kreeg de bal wellicht niet tussen de palen, het was wel een startschot voor meerdere kansen in de eerste helft. Vlak nadat de Ajax-supporters nog even wat vuurwerk afstaken in het uitvak, versierde Christian Rasmussen een penalty voor de Nederlandse club.

Het was echter Branco van der Boomen die achter de bal ging staan, en hij schoot dan ook feilloos raak: 0-1 voor Ajax. De periode na de uitgoal was duidelijk voor Slavia Praag. De koploper op het hoogste niveau van Tsjechië kwam niet tot scoren. Sterker nog, Ajax kreeg via Brobbey de mogelijkheid om verder uit te bouwen naar 0-2, maar die kans ging verkeken. De spits prikte de bal nipt naast het doel van Slavia.

Direct na rust had de thuisploeg Ajax wel behoorlijk in de houdgreep. Mika Godts en de andere Ajacieden wisten nauwelijks over de middenlijn te komen voor tien minuten lang. Het lange aanvallen loonde uiteindelijk voor Slavia. Tomas Chory kopte de bal achter Remko Pasveer, en dus stond er een 1-1 op het scorebord. Met nog twintig minuten op de teller waren er voor beide ploegen nog kansen op de overwinning.

Youri Baas maakte het Ajax wel heel moeilijk door zijn tweede gele kaart van de avond te pakken. Er ontstond redelijk wat discussie over de tweede gele kaart, want de verdediger raakte de bal wel gewoon. De beslissing van de scheidsrechter werd niet omgedraaid en zodoende moest Ajax de wedstrijd afmaken met tien man. Zo gevaarlijk was Slavia niet meer in het restant van de wedstrijd, en dus eindigde de wedstrijd in 1-1.