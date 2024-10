Door Twente-fans vermeend racistisch bejegende Tchaouna komt met reactie op Instagram

Lazio-speler verliet donderdagavond in de slotfase van FC Twente - Lazio (0-2) zichtbaar emotioneel het veld. Later bleek waarom: de Franse aanvaller voelde zich in De Grolsch Veste racistisch bejegend.

De wedstrijd die door een vroege rode kaart van Lars Unnerstall vrij eenvoudig werd gewonnen door de Romeinen, kan zo nog een extra nare nasleep opleveren voor FC Twente. Door de UEFA is er al een onderzoek ingesteld naar mogelijke racistisch gedrag. Tchaouna kreeg overigens bijval van zijn trainer Marco Baroni na de wedstrijd. "Dat klopt. (dat hij vlak voor tijd gewisseld werd vanwege het gedrag van de fans van FC Twente, red.) Ik wil er geen woorden aan vuil maken en vind het vreselijk. Het hoort niet thuis in zo'n mooi stadion", stelt Baroni, geciteerd door ESPN.

De oefenmeester wilde eigenlijk doelpuntenmaker Pedro in de laatste minuut van de wedstrijd wisselen, maar koos toch voor Tchaouna. "Hij was mentaal niet meer in staat om door te voetballen." Italiaanse media denken te weten dat de Franse aanvaller oerwoudgeluiden zou hebben gehoord. In de laatste video op deze pagina is de reactie van Tchaouna te zien na zijn wisselbeurt.

Lazio en Tchaouna hebben nu op Instagram gereageerd op de gebeurtenissen van donderdagavond. Lazio stak eerst zijn eigen speler een hart onder de riem, door een foto van Tchaouna te plaatsen met twee handjes daarop, met verschillende huidskleuren. De rechtsbuiten repostte deze afbeelding van Lazio, een liet met nog meer handjes zien het eens te zijn met de denkwijze van zijn werkgever. Later plaatste hij ook nog een afbeelding met de titel: 'Football'.

Lazio's Loum Tchaouna was racially abused during the clash against Twente yesterday.



His response on Instagram: pic.twitter.com/xHVWYZKnUB — Get Italian Football News (@_GIFN) October 25, 2024

© Imago/Instagram Tchaouna

Loum #Tchaouna spiega abbastanza inequivocabilmente il perché della sua arrabbiatura. pic.twitter.com/6QWW71Lefu — LazioSpace (@LazioSpace) October 24, 2024

