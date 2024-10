FC Twente gaat met tien man strijdend ten onder tegen Lazio

FC Twente heeft zijn huid donderdagavond duur verkocht tegen Lazio, maar verloor wel met 0-2. Na iets meer dan minuten moesten de Tukkers al met een man minder verder na een rode kaart voor Lars Unnerstall. In de eerste helft maakte Pedro de eerste treffer van de avond. De spelers van Twente vochten als leeuwen en maakte het nog spannend in de tweede helft. Een aantal minuten voor tijd viel de beslissing alsnog via Gustav Isaksen.

FC Twente nam het vanavond in de Grolsch Veste op tegen Lazio Roma, dat beide Europa League tot nu toe wist te winnen. Twente speelde twee keer gelijk tegen Fenerbahce en Manchester United en was dus nog op zoek naar de eerste Europese zege. De plannen die Joseph Oosting en zijn staf vooraf hadden bedacht konden al na tien minuten de prullenbak in. Boulaye Dia brak door en omspeelde de ver uitgekomen Lars Unnerstall die te laat kwam en de Lazio-spits neerhaalde. De scheidsrechter kon niet anders dan een rode kaart trekken voor het neerhalen van een doorgebroken speler. Mitchell van Bergen was de ongelukkige die naar de kant moest voor reservedoelman Przemyslaw Tyton.

Logischerwijs was Lazio hierna de betere ploeg en was het op zoek naar een doelpunt. Adam Marusic raakte met een mislukte voorzet de paal, maar na een half uur viel de treffer alsnog. Matias Vecino werd diep gestuurd en kon de bal terugleggen op de vrijstaande Pedro. De Spaanse veteraan wist wel raad met deze kans en schoof de bal in het doel. Heel even leek de grensrechter Twente te redden door zijn vlag in de lucht te steken, maar de VAR had gezien dat Bart van Rooij het buitenspel had opgeheven waardoor de treffer alsnog doorging. Twente mocht niet klagen dat het met 0-1 de rust in ging, want Tyton moest nog flink aan de bak bij pogingen van Marusic, Dia en Samuel Gigot.

Al snel in de tweede helft kreeg Lazio twee uitgelezen kansen om de score te verdubbelen via Luca Pellegrini, maar hij raakte eerst de lat en even later schoot hij van dichtbij over. Hierdoor bleef Twente in leven en was er dus nog een sprankje hoop op een resultaat. De Tukkers vochten als leeuwen en de sfeer op het veld werd steeds grimmiger. Dit kwam mede doordat het publiek het lang niet altijd eens was met de discutabele beslissingen van scheidsrechter Dabanovic die de wedstrijd enigszins liet ontsporen. Dit werd er niet beter op toen er een penalty werd toegewezen aan Lazio na een vermeende overtreding van Mees Hilgers die gewoon de bal raakte. De VAR was er om deze arbitrale dwaling recht te zetten en de strafschop werd dus ingetrokken. De tien man van Twente wisten nog een dapper slotoffensief op poten te zetten, maar een paar minuten voor tijd kon Lazio via Gustav Isaksen naar de 0-2 counteren waardoor de wedstrijd was beslist.

Door deze nederlaag blijft Twente met twee punten staan na drie wedstrijden. Lazio daarentegen heeft al zijn wedstrijden nog gewonnen. De volgende wedstrijd van Twente in de Europa League is uit bij OGC Nice en een overwinning zal heel erg welkom zijn als Twente nog wil overwinteren in Europa dit seizoen.

