'Als Steijn niet in zijn kracht wordt benut, zal er ongetwijfeld kritiek komen'

heeft een hoge pet op van FC Twente-middenvelder . De topscorer van de Eredivisie lijkt komende zomer de overstap te gaan maken naar Feyenoord en de oud-spits van de Rotterdammers denkt dat de middenvelder het niveau van de Rotterdamse topclub wel aan kan.

Steijn is dit seizoen flink op dreef qua scoren en voert de topscorersranglijst aan met 23 doelpunten. Dat het geen incident is blijkt wel uit het feit dat de 23-jarige aanvallende middenvelder afgelopen seizoen ook al goed was voor zeventien competitietreffers in dienst van FC Twente. Afgelopen vrijdag werd bekend dat de Enschedese club en Feyenoord zo goed als rond waren over de transfer van Steijn naar De Kuip.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: 'Ik ben ervan overtuigd dat Steijn het ook in De Kuip gaat laten zien'

Of Steijn de druk bij Feyenoord aan kan? "Als hij niet in zijn kracht wordt benut dan zal er ongetwijfeld kritiek komen", erkent Kramer bij Goedemorgen Eredivisie op ESPN. "Dat is inherent aan de top drie van Nederland. Ik heb wel het idee dat ze bij Feyenoord weten wat hij niet goed kan. Dat is voor iedereen wel vrij duidelijk. Dus je moet proberen hem in zijn kracht te laten spelen. Op het moment dat hij in zijn kracht komt te spelen, dan kan hij bij Feyenoord ook vijftien plus doelpunten maken."

Kramer hoopt dan ook dat Feyenoord de sterke punten van Steijn optimaal gaat benutten. Bovendien verwacht de spits dat de goaltjesdief zich alleen nog maar verder gaat ontwikkelen. " Hij is nu 23, dus zijn topjaren moeten er nog aankomen. Hij zal zich zeker nog ontwikkelen. Ik ken Sem ook nog een klein beetje, hij is wel een jongen die iedere dag keihard wil werken. Dus hij kan zomaar meegaan in het niveau en misschien zal hij een beetje moeten wennen.”

LEES OOK: Publiekslieveling dreigt door komst Steijn buiten de boot te vallen bij Feyenoord: 'Hels karwei'

Steijn heeft transfer zelf afgedwongen

Kramer speelde van 2019 tot 2021 samen met Steijn bij ADO Den Haag. "Hij was heel jong, ik denk achttien of negentien", vertelt de spits. "Toen zag je altijd na de training dat hij twintig ballen meenam en dan bleef hij trappen. Altijd. Het is een jongen die bereid is om hard te werken. Ik ben superblij voor hem dat hij een mooie transfer heeft afgedwongen. Want uiteindelijk is hij er zelf verantwoordelijk voor en heeft hij er zelf voor geknokt. Als je nu al twee jaar op rij als middenvelder zo ongelooflijk veel doelpunten maakt, dan heb je het zelf afgedwongen.”

Nu Steijn de overstap gaat maken naar Feyenoord hoopt Kramer dat de middenvelder blijft doen wat hij nu ook doet. "En dan misschien nog een stapje maakt in zijn ontwikkeling". Je kan zeggen wat je wil, maar hij doet geen gekke dingen. In de kleine ruimte speelt hij geen drie man uit, maar hij speelt hem wel altijd naar de goede kleur. Dat vind ik wel lekker als een speler dat doet”, besluit Kramer.

