Feyenoord-aanwinst Steijn dolt in ArenA met 'zijn voorbeeld': een legende van Ajax

was zondagmiddag aanwezig bij de wedstrijd Ajax - Sparta Rotterdam (1-1). De kersverse Feyenoord-aanwinst zag zijn vader een punt pakken tegen zijn oude ploeg, maar kreeg ook een schouderklopje van Ajax-legende Jari Litmanen.

Steijn maakt komende zomer de overstap van FC Twente naar Feyenoord en had zondag wat tijd om het duel in Amsterdam bij te wonen. De Eredivisie-topscorer zag Ajax na een moeizame eerste helft in de wedstrijd groeien, maar uiteindelijk zorgden een blunder van Matheus en een late goal van oud-ploeggenoot Youri Regeer ervoor dat de Amsterdammers averij opliepen in de titelstrijd.

Artikel gaat verder onder video

Vader Maurice krijgt na afloop beelden te zien van zijn zoon, die in de Johan Cruijff ArenA een onderonsje had met Litmanen. Volgens Christian Willaert van ESPN ging het om een complimentje van de zijde van de Fin. "Ooh, dat is mooi", reageert de coach van Sparta.

LEES OOK: Slechtste Ajax-speler aangepakt: ‘Ajax was beschamend en hij spande de kroon’

Op de beelden is te zien hoe beide heren wat kletsen, met af en toe een lach op de gezichten. Het gesprek gebeurt onder toeziend oog van David Endt en Youri Baas, de Ajax-verdediger die dit seizoen waarschijnlijk niet meer in actie komt. Na het zien van de beelden komt Maurice met een interessante openbaring. "Het is heel mooi, omdat hij (Litmanen, red.) ook altijd een voorbeeld van hem is geweest." Litmanen was in zijn tijd als voetballer ook een aanvallende middenvelder, die 133 keer scoorde voor Ajax en 38 assists gaf in 255 wedstrijden.

© ESPN

© ESPN

➡️ Meer Ajax nieuws

👉 Ten Hag meldt zich na nederlaag Ajax in kleedkamer: ‘Hij zei dat…’ 🔗

👉 Ajax zit niet stil en spreekt met vijftal over nieuw contract 🔗

👉 Van der Vaart ziet Ajax-speler in de fout gaan: 'Hier kijken topclubs ook naar' 🔗

👉 Frustratie slaat toe in uitvak Ajax 🔗

👉 ‘Man van 8,5 miljard maakt Ajax in een keer steenrijk’ 🔗