Slechtste Ajax-speler aangepakt: ‘Ajax was beschamend en hij spande de kroon’

Ajax kwam zondag op eigen veld tegen Sparta Rotterdam niet verder dan een gelijkspel (1-1). Journalist Mike Verweij constateert dat de koploper met name in de eerste helft niet goed speelde en stelt dat ‘de kroon spande’.

Halverwege was er nog niet gescoord in de Johan Cruijff ArenA en dat kwam met name omdat Sparta het vizier niet op scherp had staan. De bezoekers uit Rotterdam misten drie opgelegde kansen. “Wat de thuisclub voor rust op de mat legde, was beschamend. Werkelijk niets ging goed aan de zijde van de koploper”, schrijft Verweij op de website van De Telegraaf. De Ajax-watcher voegt daaraan toe dat Traoré ‘de kroon spande’.

LEES: Ajax-fans zijn het in de 33ste minuut zat

Artikel gaat verder onder video

Dat Traoré geen goede wedstrijd speelde, was ook de supporters van Ajax opgevallen. In het laatste kwartier voor rust klonken er meermaals fluitconcerten na acties van de aanvaller uit Burkina Faso. Toen Traoré tien minuten na rust samen met Brian Brobbey plaatsmaakte voor Jorthy Mokio en Wout Weghorst klonk er bovendien gejuich in de Johan Cruijf ArenA.

Verweij vindt dat hoofdtrainer Francesco Farioli te lang wachtte met wisselen. “Waarom Farioli aan het begin van het tweede bedrijf niet ingreep, was een raadsel. Na 54 minuten, waarin Ajax om een tegentreffer smeekte, was het alsnog welletjes en maakten Traoré en Brian Brobbey plaats voor Jorthy Mokio en Wout Weghorst. Weghorst zorgde direct voor vuur en ook de volgende wissel – Mika Godts voor Edvardsen – sorteerde effect.”

LEES OOK: Grafstemming bij Ajax, maar één speler staat breeduit te lachen

Het gelijkspel tegen Sparta betekent voor Ajax een nieuwe knauw in de titelrace, na de 4-0 nederlaag van vorige week tegen FC Utrecht. De koploper heeft nog maar vier verliespunten minder dan achtervolger PSV, dat op de ranglijst zeven punten minder heeft maar nog wel een wedstrijd te goed heeft.

➡️ Meer Ajax nieuws

👉 Ten Hag meldt zich na nederlaag Ajax in kleedkamer: ‘Hij zei dat…’ 🔗

👉 Ajax zit niet stil en spreekt met vijftal over nieuw contract 🔗

👉 Van der Vaart ziet Ajax-speler in de fout gaan: 'Hier kijken topclubs ook naar' 🔗

👉 Frustratie slaat toe in uitvak Ajax 🔗

👉 ‘Man van 8,5 miljard maakt Ajax in een keer steenrijk’ 🔗