Perez stomverbaasd om uitspraak Van Wolfswinkel: ‘Hoe komt hij daarbij?’

Kenneth Perez begrijpt de uitspraak van FC Twente-aanvoerder na afloop van de verloren wedstrijd tegen PSV (1-3) niet. De spits liet zich donderdag uit over de mediakritiek die zijn team te verwerken krijgt en trok een bijzondere vergelijking. Perez reageert zondag in ESPN-programma Dit was het Weekend.

Donderdagavond zei Van Wolfswinkel het volgende toen hem gevraagd werd naar de situatie bij FC Twente, dat in slechte vorm verkeert: “Natuurlijk hebben wij het de tweede helft van het seizoen heel matig. Maar we staan ook niet voor niets op deze plek en dat moet je niet vergeten. Dat heb je ook zelf verdiend. Dan mag je ook kijken naar wat je wél hebt laten zien. En dan is het nu gewoon niet genoeg voor Twente-begrippen.”

LEES OOK: 'FC Twente vermoedt Feyenoord-complot'

Artikel gaat verder onder video

Van Wolfswinkel komt met een opvallende vergelijking: “Iedereen kijkt met een heel positief gevoel naar een AZ, als voorbeeld. Maar die staan nog steeds achter ons. En dat is ook onze verdienste.” Perez reageert verbaasd in de studio van Dit was het Weekend: “Hoe komt hij daarbij trouwens?” Presentator Milan van Dongen vraagt zich het ook af, want volgens hem ‘is dat ook niet helemaal het geval’.

“Er is één groot verschil met AZ”, legt Perez uit. “Althans, er zijn meerdere verschillen. Eén: AZ heeft de bekerfinale gehaald én ze hebben heel veel waarde gecreëerd op het veld. Dat is bij Twente echt anders.” Karim El Ahmadi haakt daarop in en concludeert: “Als AZ of Twente de play-offs niet wint, heeft één van de twee wel een slecht seizoen, denk ik.”

➡️ Meer FC Twente nieuws

👉 'FC Twente vermoedt Feyenoord-complot'

👉 Ajax troeft FC Twente af en haalt aanvaller terug die in 2019 werd weggestuurd

👉 Oosting doet boekje open over Feyenoord-speler: 'Die is boos geboren'

👉 Crisis bereikt kookpunt bij FC Twente: 'Elftal straalt niets uit'

👉 Premier League-scout weet bij welke club Sem Steijn een standbeeld kan krijgen