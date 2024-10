Van Wolfswinkel diep ontroerd bij minuut stilte voor zijn schoonvader Johan Neeskens

was zaterdagavond zichtbaar ontroerd tijdens de minuut stilte ter nagedachtenis aan Johan Neeskens. De spits van FC Twente is getrouwd met de dochter van de eerder deze maand overleden oud-voetballer.

Voorafgaand aan alle competitiewedstrijden vindt deze speelronde een minuut stilte plaats, dus ook bij RKC Waalwijk - FC Twente. De camera's van ESPN zoomden al snel in op Van Wolfswinkel, die is getrouwd met Bianca, de dochter van Neeskens.

In de vorige speelronde ontbrak Van Wolfswinkel in de uitwedstrijd tegen Feyenoord. Die wedstrijd werd gespeeld op 6 oktober, de dag dat Neeskens overleed op 73-jarige leeftijd.

Via Instagram kwam Van Wolfswinkel zaterdag al met een reactie op het droevige nieuws. "Johan/Opa Jo, wat ben ik trots dat ik jou heb mogen leren kennen", schreef hij. "Niet als de geweldige voetballer die iedereen kent. Niet als de held van velen die altijd 100% inzet toonde in en op het voetbalveld.Nee… Het meest trots ben ik dat ik jou heb leren kennen als mens buiten het voetbalveld."

"Als mens die mijn schoonvader is en de opa van mijn kinderen. De herinneringen die we gemaakt hebben zal ik altijd bij mij dragen. Je hebt het leven van mijn vrouw, mijn kinderen en mijzelf verrijkt met vele mooie momenten. Die momenten zullen wij voor altijd bij ons dragen. Forever in our hearts", schreef de spits over zijn schoonvader.

Na afloop van de wedstrijd, waarin Twente vlak voor tijd een punt veilig wist te stellen (2-2), stond Van Wolfswinkel nog altijd zichtbaar geëmotioneerd voor de camera's van ESPN. "Lastig", zegt de spits, vechtend tegen de tranen. "Het land verliest een legende. Een geweldige voetballer en een geweldig persoon. En de familie verliest een vader, een man, een schoonvader en opa." Van Wolfswinkel zegt desgevraagd niet te hebben getwijfeld of hij het duel in Waalwijk wellicht over had moeten slaan: "Ik durf met honderd procent zekerheid te zeggen dat De Nees zou zeggen: Ga lekker spelen vriend, dus zodoende."

