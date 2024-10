Johan Neeskens onverwacht overleden op 73-jarige leeftijd

Johan Neeskens is onverwacht overleden. De KNVB meldt dat de voetballegende zondag in Algerije is heengegaan. Hij is 73 jaar geworden. De bond heeft met grote verslagenheid kennisgenomen van het nieuws. "Johan was een van onze allergrootsten. We gaan hem enorm missen."

"Zondag 6 oktober. Een herfstdag die zonnig begint. Totdat het bericht uit Algerije ons bereikt dat Johan Neeskens is overleden", schrijft de KNVB. "Johan verbleef in Algerije voor het project WorldCoaches van de KNVB. Woorden schieten tekort voor dit enorme, plotselinge verlies. In gedachten zijn we bij zijn vrouw Marlis, zijn kinderen, familie en vrienden. De wereld neemt niet alleen afscheid van een begenadigd sportman, maar vooral van een betrokken, gedreven en prachtig mens."

Neeskens staat te boek als een van de beste en meest succesvolle voetballers die Nederland ooit voortbracht. Met Ajax won hij drie keer de Europacup I, twee keer de KNVB Beker, werd twee keer landskampioen en won hij ook de wereldbeker voor clubteams. Met het Nederlands elftal behaalde Neeskens zilver op de WK’s van 1974 en 1978. Hij werd in 1974 de eerste Nederlander die scoorde in een WK-finale. In totaal speelde Neeskens 49 interlands, waarin hij 17 keer scoorde.

Neeskens begon zijn carrière bij RCH uit Heemstede en werd in 1970 opgepikt door Ajax. Hij speelde tot 1974 in Amsterdam, om vervolgens de overstap te maken naar FC Barcelona. Bij die club speelde hij samen met Johan Cruijff. Met Barcelona won Neeskens een Copa del Rey en een Europacup II; in 1976 werd hij verkozen tot Speler van het Jaar in Spanje en won hij met Oranje brons op het EK. In 1979 vertrok Neeskens naar de Verenigde Staten, waar hij zes seizoenen speelde voor New York Cosmos.

Neeskens keerde in het seizoen 1985/85 terug in Nederland en voetbalde een jaar bij FC Groningen. Het werd een kleine deceptie, want hij speelde slechts zeven wedstrijden en werd ingezet als verdediger, in plaats van zijn natuurlijke positie op het middenveld. Na avonturen bij een handvol clubs in de VS en Zwitserland beëindigde Neeskens in 1991 zijn carrière.

Na zijn loopbaan werd hij trainer bij de Zwitserse clubs FC Zug (waar hij zijn actieve loopbaan had beëindigd), FC Stäfa en FC Singen. Tussen 1995 en 2000 was Neeskens assistent-bondscoach van het Nederlands elftal; tussen 2000 en 2004 was hij hoofdtrainer van NEC. Op het WK 2006 was Neeskens actief als rechterhand van Guus Hiddink bij Australië; later was hij nog assistent van Frank Rijkaard bij FC Barcelona en Galatasaray en in het seizoen 2011/12 was hij zonder succes werkzaam bij Mamelodi Sundowns in Zuid-Afrika. Dat was zijn laatste klus in de voetballerij.