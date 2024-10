Hélène Hendriks in shock door mening van René van der Gijp over oerwoudgeluiden bij FC Twente

In Vandaag Inside wordt vrijdagavond gesproken over het racisme van FC Twente-supporters in de richting van Lazio-speler Loum Tchaouna. René van der Gijp vindt dat men niet kan spreken van racisme, zelfs niet als het klopt dat er oerwoudgeluiden te horen waren tijdens het Europa Leauge-duel van donderdagavond in Enschede.

Lazio deelde via Instagram de beelden van de 0-2 van Gustav Isaksen en daarin zijn overduidelijk oerwoudgeluiden te horen. Jeroen Kapteijns van De Telegraaf meldde vervolgens op X dat er wordt onderzocht of deze geluiden authentiek zijn of dat ze er mogelijk in gemonteerd zijn. “Ik stond op het veld en ik heb niks gehoord”, reageert Hélène Hendriks vrijdagavond in Vandaag Inside. “Maar dat wil niks zeggen, want het kan aan de andere kant gebeurd zijn. Maar die jongen was echt geraakt en daarom reageerde hij zo. En als dit is gebeurd, dan weten wij allemaal wel wat voor gevolgen dit zal hebben”, aldus Hendriks.

“Oerwoudgeluiden?”, vraagt Van der Gijp, die vervolgens met een opvallende visie komt. “Ik heb er met Ruud Gullit altijd hele discussies over. Die vindt dit racisme. En ik zeg: ja, oké... Maar het die gasten die dat doen, doen dat eigenlijk puur om die jongen te kwetsen. Racisme, racisme…”

“Ik vind dat heel erg racisme!”, reageert Hendriks geschokt. “Dat blijft een vreemde redenering van jou, dat jij zegt dat dit dan geen racisme is”, richt presentator Wilfred Genee zich tot Van der Gijp. De analist reageert: “Het is iemand kwetsen.”

Genee: “Dat is toch ook de bedoeling van racisme? Dat je mensen wil laten voelen dat ze niet in orde zijn. Dat is toch racisme?” Van der Gijp: “Nee… Het is puur die jongen kwetsen, in de hoop dat je hem ermee raakt.” Van der Gijp krijgt bijval van Derksen: “Als er 25.000 mensen zitten die allemaal bier aan het zuipen zijn, dan zijn er altijd een paar die dat doen. Het is ook heel veel balorigheid, om te scoren in je omgeving tussen de supporters.”

