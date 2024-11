Ten Hag genoemd bij twee Eredivisie-clubs

Journalist Tijmen van Wissing ziet Erik ten Hag in de toekomst voorzitter worden bij FC Twente. Ook het trainerschap bij PSV zou een optie kunnen worden, denkt de FC Twente-watcher van RTV Oost.

Van Wissing vertelt in De Oosttribune dat Ten Hag in het verleden de ambitie had om voorzitter te worden bij FC Twente. De bij Manchester United ontslagen trainer zal bij FC Twente waarschijnlijk niet langs de lijn gaan staan, maar een bestuurlijke functie lijkt wel mogelijk.

“Mijn inschatting is dat Ten Hag nog één of twee grote Europese avonturen gaat doen. En misschien dat PSV nog een keer actueel gaat worden als Peter Bosz zijn heil ergens anders gaat zoeken. Ik geloof oprecht in Erik ten Hag”, zegt Van Wissing. “Ik denk dat hij nog twee of drie klusjes doet, en als hij zestig is, heeft hij het zo goed gedaan dat hij nooit meer wat hoeft te doen. Hij heeft nu een kleinkind, die hoeft dan ook nooit meer wat te doen en het kleinkind daarvan ook niet.”

'Ten Hag kan FC Twente naar zijn hand zetten'

“Dan kan hij onbezoldigd voorzitter worden van FC Twente en gaat hij daar ook met volle passie in”, voorziet de journalist. “Dat heeft hij al eens gezegd. Ik geloof er heilig in dat hij heel veel kwaliteit heeft. Dan zal hij ook FC Twente op zijn manier naar zijn hand zetten.”

