Johan Derksen emotioneel: 'Feyenoord heeft hem kapotgemaakt!'

Leo Beenhakker is ‘kapotgemaakt’ door Feyenoord, stelt Johan Derksen woensdagavond bij Vandaag Inside. Het vorige week overleden voetbalicoon was tussen februari 2009 en januari 2011 werkzaam als technisch adviseur en later technisch directeur in De Kuip.

Feyenoord besloot zijn contract niet te verlengen en wilde na het seizoen 2010/11 afscheid van Beenhakker nemen, maar een week later zette de directie hem per direct op non-actief vanwege een vertrouwensbreuk. Don Leo was daarvoor ook jeugdtrainer (1976-1978), hoofdtrainer (1997-2000) en interim-hoofdtrainer (2007) bij Feyenoord. Woensdag namen honderden Feyenoord-supporters afscheid van Beenhakker, wiens rouwstoet langs De Kuip reed.

Artikel gaat verder onder video

Derksen was geëmotioneerd door de beelden. “René, was jij vandaag niet aangedaan door de beelden uit Rotterdam?”, vraagt Derksen aan tafelgenoot René van der Gijp. “Zeker wel”, antwoordt de voormalig vleugelaanvaller. Derksen spreekt van ‘prachtige beelden’. “Die stad heeft die man echt geëerd. Dat verdient hij ook echt.”

© Imago

Toch plaatst Derksen een kanttekening. “We vergeten in alle ellende die er nu speelt dat hij ook kapotgegaan is aan Feyenoord. Hij was technisch directeur en het boegbeeld van de club. Iedereen had het over Leo."

"De directeur van toen, Eric Gudde, en de raad van commissarissen waren anonieme mensen. Leo was Feyenoord", zegt de oud-voetballer. "Hij zag dat echt als de baan van zijn leven. Hij wilde daar oud worden. Maar hij werd wat te popiejopie voor de heren uit de directie en de raad van commissarissen, want van de ene op de andere dag kreeg hij zijn ontslag.”

© Imago

Derksen roept in herinnering dat hij een paar weken na de breuk op bezoek ging bij Beenhakker om hem te interviewen in een hotel in Rotterdam. “We lieten hem wat beelden zien en die man brak. Hij zat als een klein kind te huilen. Hij was zo emotioneel. Hij is na zijn ontslag bij Feyenoord nooit meer zichzelf geweest. Hij is een in zichzelf gekeerde, verbitterde man geworden. Niets deugde meer. Hij wilde geen contact met z’n vrienden. Ook dát heeft Feyenoord hem aangedaan.”

“Feyenoord doet het goed, Leo krijgt alle eer die hem toekomt”, benadrukt Derksen. “Maar op de achtergrond heeft diezelfde club hem helemaal kapotgemaakt. Hij heeft daarna geen plezier meer gehad in het leven. Hij had een appartement naast De Kuip gekocht, want hij wilde dicht bij zijn werk wonen. Maar dan keek hij ’s ochtends uit zijn raam, naar zijn Kuip, waar hij niet meer mocht komen.” Van der Gijp concludeert: “Alles wat hij had – alle zelfspot, flair – was allemaal weg.”

