Zaakwaarnemer onthult: Weghorst gaat deze transfer maken

wil en gáát terugkeren naar Turkije, zo beweert de Turkse zaakwaarnemer Mithat Halis. De spits van Ajax speelde in het seizoen 2022/23 al een half seizoen op huurbasis bij Besiktas en zou opnieuw in Istanbul willen uitkomen. Dat kan bij zowel Galatasaray, Fenerbahçe als Besiktas, denkt Halis.

Mithat Halis is een bekende Turkse zaakwaarnemer die nauw betrokken is bij transfers binnen Turkije. Hij is zelf niet de officiële agent van Weghorst, maar was in 2022 bijvoorbeeld wel als intermediair betrokken bij de tijdelijke overgang van de aanvaller van Burnley naar Besiktas. Hij ziet de Nederlandse spits dolgraag terugkeren in Turkije.

“Afgelopen zomer hebben we Besiktas op Weghorst gewezen. Maar de toenmalige vicevoorzitter hield vol: 'Wij gaan Immobile halen’”, roept Halis in herinnering in een interview met Radyospor. Aan de kwaliteiten van Weghorst hoeft niemand te twijfelen, verzekert hij. “Weghorst is een speler van het Nederlands elftal. Iedereen heeft op het WK kunnen zien wat hij kan en wat voor doelpunten hij maakt.”

‘Weghorst was dicht bij AC Milan’

Weghorst was bij Besiktas goed voor negen doelpunten in achttien officiële wedstrijden. Hij werd gehuurd van Burnley, dat hem afgelopen zomer overnam van Burnley. “Voor zijn transfer naar Ajax stond hij op het punt om naar AC Milan te gaan, maar die transfer kwam te laat rond”, onthult Halis. “Deze zomer komt Weghorst naar Turkije. Hij zou naar elke club kunnen komen. Als ze het met Ajax eens worden, komt Weghorst en dan speelt hij ook op volle kracht.”

Galatasaray zou er in ieder geval op vooruitgaan met Weghorst, denkt de spelersmakelaar. “Weghorst is beter dan Morata... Hij past perfect binnen het spelsysteem van Galatasaray. Je kunt hem zelfs samen met Osimhen laten spelen – het zouden twee spitsen zijn die elkaar uitstekend aanvullen. Met hun duelkracht creëren ze ruimte voor elkaar. Bij Fenerbahçe zou hij precies kunnen doen wat Džeko nu doet – hij is de ideale opvolger. En bij Trabzonspor zou hij ook heel waardevol zijn.”

“Maar ik heb het al eerder gezegd: hij wil het liefst bij een club in Istanbul spelen”, vervolgt Halis. “Weghorst komt zeker, en naar welke club hij gaat, hangt ervan af wie tot een akkoord komt met Ajax. Maar dat is niet eenvoudig: hij heeft nog een doorlopend contract en het is niet makkelijk om zomaar een speler bij Ajax los te weken.” Het contract van Weghorst in de Johan Cruijff ArenA loopt door tot medio 2026.

