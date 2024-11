Van Nistelrooij onthult wat Ten Hag tegen hem zei na ontslag bij Manchester United

Ruud van Nistelrooij heeft donderdag verteld wat Erik ten Hag tegen hem heeft gezegd nadat laatstgenoemde werd ontslagen door Manchester United. Op de persconferentie in aanloop naar het duel met Chelsea blikt de interim-trainer terug op het vertrek van zijn landgenoot.

Ten Hag werd maandag door Manchester United op straat gezet. De Nederlander stond onder flinke druk wegens slechte resultaten. Van zijn laatste acht duels wist de voormalig trainer van Ajax er slechts één te winnen. Een nederlaag op bezoek bij West Ham United bleek uiteindelijk de nekslag voor de oefenmeester. Op dit moment neemt Van Nistelrooij de honneurs waar, waarna hij binnenkort zeer waarschijnlijk wordt vervangen door Rúben Amorim.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Ruud van Nistelrooij baart opzien met uitdagend gebaar in interview: 'Wat een eikel, zeg'

Op de persconferentie van donderdag blikt Van Nistelrooij terug op het ontslag van Ten Hag. “Ik had het gevoel dat ik was gevraagd de club vooruit te helpen in deze situatie”, blikt de interimtrainer terug. “Natuurlijk was het moeilijk dat Erik moest vertrekken, daar was ik erg teleurgesteld door. Ik had er zeer gemengde gevoelens over, maar de mindset moest om.” Manchester United speelde woensdagavond voor de League Cup in eigen huis tegen Leicester City voor het eerst onder Van Nistelrooij, waarbij The Red Devils doorbekerden na een 5-2 overwinning.

LEES OOK: Barcelona-uitblinker was al rond met Man United: 'Konden hem tot onze verrassing overtuigen om te blijven'

“Ik sprak nog met Erik voor die wedstrijd”, vertelt Van Nistelrooij. “Hij gaf aan teleurgesteld en geraakt te zijn, want hij gaf heel veel om de club. Daarom deed het hem pijn dat hij moest vertrekken, maar is hij ook trots op wat hij hier heeft behaald met twee prijzen.” Onder Ten Hag wist Manchester United in 2023 de League Cup te winnen, terwijl afgelopen seizoen beslag werd gelegd op de FA Cup.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Ten Hag krijgt gigantische ontslagvergoeding mee van Manchester United

Manchester United geeft de ontslagen Erik ten Hag een astronomisch bedrag mee.