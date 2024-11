Ruud van Nistelrooij baart opzien met uitdagend gebaar in interview: 'Wat een eikel, zeg'

Ruud van Nistelrooij heeft na afloop van zijn debuut als interim-manager van Manchester United een opvallend gebaar gemaakt. Op Old Trafford werd Leicester City in de League Cup met 5-2 verslagen, waarna de trainer zijn gelijk leek te willen halen.

Van Nistelrooij was sinds het begin van dit seizoen assistent van Erik ten Hag bij United. Door de slechte resultaten en het niet verbeterende spel werd die laatste echter deze week de laan uitgestuurd. Van Nistelrooij nam, in afwachting van Sporting-trainer Rúben Amorim, de rol van interim-coach op zich. Ondertussen is er ook meer duidelijk over hoe lang Van Nistelrooij nog de leiding zal hebben bij United.

Woensdag was de eerste wedstrijd van United onder zijn leiding. United won met 5-2 van Leicester City, door doelpunten van Casemiro (2), Bruno Fernandes (2) en Alejandro Garnacho. Na afloop stond de tevreden trainer Viaplay te woord. "Ik heb toch een aantal dagen mixed feelings gehad, als de hoofdcoach weggaat. Dat is heel vervelend. Ik heb Erik vandaag nog gesproken, om te informeren hoe het met hem is. Verder wil ik de club gewoon helpen in welke rol dan ook."

Vooral een moment op het einde van het interview zorgde voor verbazing. Vlak voordat Van Nistelrooij bij de interviewer wegloopt, zegt hij: "En nog één (ding, red.) voor iemand die thuiszit." De interim-manager steekt vervolgens een hand op en laat aan de camera een L-teken zien met zijn vingers. Dat teken wordt vaak gebruikt op een uitdagende manier, om de verliezer (loss/loser) nog wat extra op de feiten te drukken. Het is alleen niet duidelijk bij wie Van Nistelrooij nog even zijn gelijk lijkt te willen halen. Hij sluit af met: "Groetjes daar."

Op X wordt er gesuggereerd dat dit een bericht voor Ten Hag is, al zou dat niet rijmen met de rest van het interview. Een twitteraar vindt dit hoe dan ook onvolwassen gedrag. "De L van loser? Wat een eikel zeg."

Dolk in de rug van EtH 😜 pic.twitter.com/1jdFzcUfG4 — Mario (@MarioSBOfficial) October 31, 2024

De L van loser? Wat een eikel zeg. — Erikve ⚪️🟤⚪️ (@Erikve3) October 30, 2024

