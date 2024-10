Van Nistelrooij leidt Man United na doelpuntrijk debuut naar kwartfinale League Cup

Manchester United heeft de eerste wedstrijd met Ruud van Nistelrooij aan het roer, weliswaar als interim-manager, gewonnen. In de League Cup was de grootmacht uit het noorden van Engeland te sterk voor Leicester City: 5-2. Ook werden er op de andere velden in Engeland nog wedstrijden in hetzelfde toernooi afgewerkt. Hier vind je alle uitslagen van de wedstrijden op de woensdagavond.

De thuiswedstrijd tegen Leicester City in de EFL Cup was de eerste klus van Ruud van Nistelrooij als interim-trainer van Manchester United. Erik ten Hag kreeg na zijn verloren uitwedstrijd bij West Ham United te horen dat hij niet langer meer de trainer is van de topclub uit het noorden van Engeland. ‘Van the Man’ is zelf ook echt een legende van de Red Devils. Hij speelde liefst honderdvijftig duels voor Manchester United. In deze 150 wedstrijden scoorde hij 95 keer. Van Nistelrooij was ook al hoofdcoach van Jong PSV en het grote PSV. Manchester United is dus de volgende club die op het lijstje toegevoegd kan worden.

De EFL Cup, ook bekend als de League Cup of de Carabao Cup, heeft voorheen vele namen gehad. De officiële naam voor het toernooi is nu de Carabao Cup, omdat Carabao de sponsor is. De naam van het toernooi werd eigenlijk altijd vernoemd naar de sponsor op dat moment. Zo heette het voorheen bijvoorbeeld de Milk Cup en The Carling Cup. Grote ploegen zoals Manchester United, Liverpool en Arsenal beginnen het toernooi pas serieus te nemen als de laatste ronden naderen. Zo speelde de thuisploeg met reservedoelman Altay Bayindir op doel, en waren er ook nog wat lege plekken te bekennen. Daaraan kun je merken dat het niet zo serieus wordt genomen als bijvoorbeeld de FA Cup.

Het eerste noemenswaardige moment kwam na twaalf minuten, toen de supporters van Manchester United massaal besloten om Van Nistelrooij toe te zingen. Voetballend gezien was het allemaal erg matig. In de vijftiende minuut besloot Casemiro de bal maar eens op doel te knallen. En hoe, via de onderkant van de lat ging de bal er vanaf ongeveer 25 meter afstand in. Nog voor de dertigste minuut stond het ook al 2-0. Diogo Dalot stoomde op aan de rechterkant en gaf de bal voor op Alejandro Garnacho, die vervolgens simpel kon binnentikken.

Nog voor rust schoot Leicester de aansluitingstreffer tegen de touwen. Bilal El Khannous schoot de bal met de buitenkant voet via de binnenkant paal binnen. Zo stond het weer 2-1. Het duurde welgeteld vier minuten, want even later schoot Bruno Fernandes de 3-1 tegen de touwen. Niet helemaal zonder hulp, want City-verdediger James Justin veranderde de bal extreem van richting. In de 39ste minuut werd het 4-1. Casemiro schoot de bal vanaf ongeveer vijf meter snoeihard tegen de touwen. Sindsdien was het alleen nog maar Manchester United in de eerste helft. Tot de derde minuut in de extra tijd. Conor Coady de centrale verdediger van Leicester, kreeg de bal voor zijn sloffen, en hij schoot raak. De spelers zochten met een stand van 4-2 de kleedkamers op voor de thee.

In de tweede helft schoot Fernandes ook nog de 5-2 tegen de touwen. Hij dribbelde om keeper Danny Ward heen en liet uiteindelijk optekenen voor de vijfde goal onder Van Nistelrooij als hoofdcoach. In het restant van de wedstrijd gebeurde er niet veel meer. United bekert door naar de kwartfinale.

Gakpo maakt indruk en leidt Liverpool langs Brighton

Op de andere velden in Engeland werd er ook gevoetbald in de EFL Cup. Het Liverpool van Arne Slot ging op bezoek bij Brighton and Hove Albion van Mats Wieffer, die zelf ook meespeelde. Bij het Liverpool van Slot deed Virgil van Dijk niet mee, maar Cody Gakpo wel. De Nederlander zette zichzelf op het scorebord. Hij schoot namelijk in de 46ste minuut de 0-1 tegen de touwen. Ongeveer twintig minuten later zette de Eindhovenaar ook de 0-2 op het scorebord. Brighton deed even wat terug met de 1-2, vervolgens zorgde Luis Diaz voor de 1-3 en werd het ook nog 2-3, maar daar bleef het bij.

Bij Arsenal begon de 18-jarige Tommy Setford op goal, de goalie speelde drie wedstrijden voor Jong Ajax, maar mocht op woensdagavond aantreden op Deepdale tegen Preston North End. Arsenal won met 0-3 in Lancashire. Doelpunten kwamen van Ethan Nwaneri, Gabriel Jesus en Kai Havertz. Eerstgenoemde knalde de bal heerlijk in de bovenhoek.

Alle uitslagen EFL Cup woensdagavond:

Brighton – Liverpool: 2-3

Aston Villa – Crystal Palace: 1-2

Manchester United – Leicester: 5-2

Newcastle – Chelsea: 2-0

Preston – Arsenal: 0-3

Tottenham Hotspur – Manchester City: 2-1