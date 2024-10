Van Nistelrooij euforisch: Casemiro schiet Man United op fabelachtige wijze op voorsprong

Manchester United is na een kwartier spelen op schitterende wijze op voorsprong gekomen in het League Cup-duel met Leicester City. trof van grote afstand doel en zorgde zo voor grote vreugde langs de zijlijn, waar interim-manager Ruud van Nistelrooij zijn geluk niet op kon.

Van Nistelrooij heeft in ieder geval tijdelijk de leiding op Old Trafford, nadat hoofdtrainer Erik ten Hag afgelopen maandag de laan uit werd gestuurd. De oud-spits kiest in zijn eerste opstelling als eindverantwoordelijke voor een 4-4-2-formatie, een opvallende breuk met het beleid van Ten Hag.

Artikel gaat verder onder video

Het eerste kwartier leverde niet veel vuurwerk voor beide doelen op, maar dat werd ruimschoots goedgemaakt toen Casemiro het op zijn heupen kreeg. De middenvelder ontving de bal van Alejandro Garnacho, na een slim overstapje van Bruno Fernandes. Casemiro haalde vervolgens van zeker 25 meter de trekker over, en liet Leicester-doelman Danny Ward volstrekt kansloos met een schot dat heerlijk in de verre kruising vloog: 0-1. Dik tien minuten later kon Van Nistelrooij vervolgens opnieuw juichen: deze keer was Diogo Dalot de aangever en schoot Garnacho bij de tweede paal overtuigend de 0-2 binnen.

Volg hier LIVE de wedstrijd tussen Manchester United en Leicester City

𝗣𝗼𝗵𝗵𝗵𝗵𝗵𝗵 🤤

Casemiro zorgt met een schitterende uithaal voor de voorsprong voor United en Van Nistelrooij 😈#ViaplayVoetbal #CarabaoCup #MNULEI — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) October 30, 2024

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Ten Hag krijgt gigantische ontslagvergoeding mee van Manchester United

Manchester United geeft de ontslagen Erik ten Hag een astronomisch bedrag mee.