Debuterende Van Nistelrooij breekt opzichtig met koers van Ten Hag bij Manchester United

Interim-trainer Ruud van Nistelrooij heeft bij Manchester United voor een opvallende systeemwijziging gekozen. Waar onder Erik ten Hag vrijwel altijd in een 4-2-3-1-formatie werd gespeeld, daar kiest zijn tijdelijke opvolger voor een vrij offensieve 4-4-2-formatie. The Red Devils spelen woensdagavond om 21.00 uur in de EFL Cup een thuiswedstrijd tegen Leicester City.

De clubleiding van Manchester United ontsloeg maandagmiddag Ten Hag als trainer van de club. De oefenmeester werd verantwoordelijk gehouden voor de slechte resultaten. Zo is de gevallen Engelse grootmacht terug te vinden op een zeer teleurstellende veertiende plaats in de Premier League, daarnaast is er nog niet gewonnen in de Europa League dit seizoen. Van Nistelrooij is door Manchester United aangesteld als interim-trainer, waardoor hij de eindverantwoordelijke is bij het EFL Cup-duel tegen Leicester City. Naar verluidt presenteren The Red Devils op korte termijn Ruben Amorim van Sporting Portugal als opvolger van Ten Hag.

In het EFL Cup-duel tegen Leicester City heeft Van Nistelrooij één voorname wijziging doorgevoerd en dat is de formatie. De voormalig trainer van PSV start, in tegenstelling tot onder Ten Hag, met een 4-4-2-formatie in het bekerduel. De beide spitsposities worden hierbij ingevuld door Joshua Zirkzee en Bruno Fernandes. Dat betekent dat Rasmus Højlund, die de afgelopen wedstrijden de voorkeur kreeg, op de bank begint.

Verder heeft Van Nistelrooij besloten om, in tegenstelling tot tegenstander Leicester City, besloten om niet veel te rouleren. Wel begint de Nederlandse coach met Altay Bayindir op doel in plaats van André Onana. Achter kiest hij voor het viertal Diogo Dalot, Victor Lindelöf, Matthijs de Ligt en Lisandro Martínez. Het viermansmiddenveld bestaat uit Marcus Rashford, Manuel Ugarte, Casemiro en Alejandro Garnacho.

Steve Cooper, trainer van tegenstander Leicester City, heeft ten opzichte van het competitieduel tegen Nottingham Forest (1-3 nederlaag) maar liefst negen wissels doorgevoerd in zijn elftal. Zo zit spits Jamie Vardy niet bij de wedstrijdselectie, terwijl voormalig Feyenoord-target Facundo Buonanotte op de bank begint.

Opstelling Manchester United: Bayindir; Dalot, Lindelöf, De Ligt, Martínez; Rashford, Ugarte, Casemiro, Garnacho; Zirkzee, Fernandes.

Opstelling Leicester City: Ward, Justin, Coady, El Khannouss, De Cordova-Reid; Skipp, Ayew, Soumaré, Thomas, McAteer.

