Van Nistelrooij staat stil bij vertrek Ten Hag, maar komt ook met een duidelijke boodschap

Ruud van Nistelrooij heeft middels een bericht op de officiële kanalen van Manchester United gereageerd op het vertrek van Erik ten Hag. Laatstgenoemde arriveerde in 2022 als nieuwe hoofdtrainer en loodste Manchester United weliswaar naar de eindzege van de League Cup en de FA Cup, maar na een zeer teleurstellende start van zijn derde seizoen kreeg hij maandag te horen dat hij zijn spullen moest pakken. Van Nistelrooij, die voorlopig de taken van hoofdtrainer op zich neemt, betreurt het vertrek van Ten Hag, maar is de Tukker ook dankbaar voor het feit dat hij hem de kans heeft gegeven om terug te keren op Old Trafford.

Ten Hag leek afgelopen seizoen al op weg naar de uitgang, maar na de verrassende eindzege van de FA Cup - Manchester City werd in de finale met 2-1 verslagen - besloot de clubleiding hem toch nog een kans te geven. Manchester United trok flink de portemonnee om de selectie te versterken, maar al die uitgaven hebben een slechte seizoensstart niet kunnen voorkomen. De gevallen grootmacht verloor in de Premier League al met ruime cijfers van Liverpool en Tottenham Hotspur en bezet op dit moment de veertiende (!) plaats. In de Europa League resulteerden de eerste drie wedstrijden in slechts drie punten.

Na het ontslag van Ten Hag heeft Van Nistelrooij voorlopig de verantwoordelijkheid over het eerste elftal. De voormalig topspits van onder meer PSV, Manchester United en Real Madrid debuteert woensdagavond in de bekerwedstrijd tegen Leicester City als interim-trainer. In de aanloop naar dat duel richt hij zich middels een bericht op de officiële kanalen tot de fans van Manchester United. “Zoals iedereen zich ongetwijfeld kan voorstellen, schrijf ik dit met een enorme hoeveelheid gemengde emoties. Erik ten Hag heeft mij in de zomer teruggebracht naar Manchester United en hoewel ik hier nog maar een paar maanden deel uitmaak van de technische staf, zal ik hem altijd dankbaar zijn dat hij mij deze kans heeft gegeven. Ik ben bedroefd om hem te zien vertrekken”, zo leest het.

Van Nistelrooij wil 'alles geven'

Maar Van Nistelrooij weet ook dat er geen tijd is om lang stil te staan bij het vertrek van Ten Hag. Manchester United moet gaan presteren en kan een succesje in de beker heel goed gebruiken. “Zelfs op interim-basis is het een grote eer om leiding te mogen geven aan de club waar ik van houd, hoe lang dat ook van mij wordt gevraagd. Ik kan beloven dat ik alles zal blijven geven, in welke hoedanigheid dan ook, om te proberen het tij te keren” aldus Van Nistelrooij, die het ondanks de teleurstellende resultaten ‘heerlijk’ vindt om terug te zijn op Old Trafford en ‘elke dag met het team en de staf te werken’. “We hebben dit seizoen af en toe het potentieel van de ploeg gezien, maar duidelijk niet vaak genoeg. Dit is het moment voor iedereen op de club om samen te werken, alles te geven en het om te draaien nu we nog tijd hebben.”

Van Nistelrooij durft met zekerheid te zeggen dat als spelers, staf en supporters de handen ineenslaan, Manchester United dan niet meer ‘te stoppen’ zal zijn. “Gelukkig hebben we de tijd aan onze kant en nu de wedstrijden zo regelmatig plaatsvinden, hebben we ook voldoende mogelijkheden om een positief momentum op te bouwen”, zo kijkt Van Nistelrooij met voldoende vertrouwen uit naar de komende periode.

