Amorim snapt uitspraken van Ten Hag: 'Je kunt het zwak noemen, maar...'

Ruben Amorim, de trainer van Manchester United, kan zich vinden in recente uitspraken van zijn voorganger Erik ten Hag. In een interview met SEG Stories zei Ten Hag te merken dat spelers tegenwoordig slecht kunnen omgaan met kritiek. Amorim herkent het beeld, maar neemt het desondanks op voor zijn spelers.

Ten Hag zei dat ‘deze generatie het echt moeilijk vindt om met kritiek om te gaan’. “Dat raakt ze echt. De generatie waarin ik opgroeide, had een veel dikkere huid. Je kon vroeger veel directer zijn. Ik werd zelf ook veel directer behandeld. Als ik dat nu bij een spelersgroep zou doen, zou ik ze alleen maar demotiveren”, stelde Ten Hag in het interview met zijn eigen makelaarskantoor.

Artikel gaat verder onder video

Amorim denkt dat de verandering te maken heeft met de tijdsgeest. “Ik denk dat het tegenwoordig heel anders is voor spelers”, legt de Portugees uit. “Vroeger las je alleen de krant en dat was het. Maar met sociale media is alles veranderd. Je kunt niet online gaan zonder nieuws of foto's te zien, en als je iets negatiefs leest, blijft dat hangen. Je kunt honderd positieve reacties krijgen, maar die ene negatieve blijft toch het meest hangen.”

LEES OOK: Ten Hag verklapt op welke datum hij aan de slag gaat én wat hij het meeste mist

Ik denk dat het echt zwaar voor ze is”, vervolgt Amorim tijdens de persconferentie voorafgaand aan het FA Cup-duel met Fulham van zondag. “Je kunt het zwak noemen, maar ze krijgen zoveel kritiek over zich heen dat het lastig is om daarmee om te gaan. Ze hebben daar gewoon begeleiding bij nodig. Dit is hoe het moderne voetbal werkt, en spelers moeten daar nu eenmaal op voorbereid zijn.”

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Antony is na vertrek bij Man United eerlijk over Ten Hag

Antony gaat in gesprek met Marca in op zijn samenwerking met Erik ten Hag bij Manchester United.