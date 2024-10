Erik ten Hag overwoog afgelopen zomer zelf op te stappen bij Manchester United

Erik ten Hag heeft afgelopen zomer overwogen om op te stappen bij Manchester United, zo weet De Telegraaf. De oefenmeester was niet gelukkig met de kritiek op zijn functioneren en het feit dat de clubleiding met andere trainers sprak. Uiteindelijk besloot hij toch aan te blijven.

Ten Hag werd maandagmiddag op straat gezet door Manchester United. De Nederlander was dramatisch begonnen aan het nieuwe seizoen en wist in de afgelopen acht duels in alle competities slechts een keer te winnen. De nederlaag op bezoek bij West Ham United (2-1) was uiteindelijk de druppel die de emmer deed overlopen. Toch had het niet veel gescheeld, of Ten Hag was helemaal niet begonnen aan het seizoen op Old Trafford.

Volgens De Telegraaf heeft de ontslagen trainer afgelopen zomer op het punt gestaan om zelf op te stappen bij Manchester United. Hij zou namelijk niet gelukkig zijn met de felle kritiek op zijn functioneren. Daarnaast voerde de clubleiding gesprekken met verschillende trainers, wat bij Ten Hag niet goed viel. Uiteindelijk heeft hij er tijdens zijn vakantie op Ibiza toch voor gekozen door te gaan bij United.

De Nederlander kreeg daaropvolgend alle mogelijkheden om te slagen op Old Trafford. Hij mocht voor meer dan tweehonderd miljoen euro aan nieuwe spelers halen, maar tot successen leidde dit niet. Na lang wikken en wegen werd Ten Hag maandag uiteindelijk op straat gezet door zijn werkgever.

