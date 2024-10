The Guardian weet wie favoriet is om Ten Hag op te volgen, The Athletic komt met ander geluid

Thomas Frank is de favoriet om Erik ten Hag op te volgen bij Manchester United, zo weet The Guardian. De Nederlander werd maandag ontslagen na een reeks zwakke resultaten. Ook Xavi en Rúben Amorim zouden serieus in beeld zijn op Old Trafford.

Ten Hag werd maandagmiddag na iets meer dan twee jaar aan het roer ontslagen door Manchester United. Na een reeks teleurstellende resultaten stonden the Red Devils slechts op de veertiende plaats. Een nederlaag op bezoek bij West Ham United was uiteindelijk de nekslag voor Ten Hag. Enkele uren na zijn ontslag weet The Guardian al te melden dat Brentford-trainer Frank favoriet is om de Nederlander op te volgen.

Het is overigens niet de eerste keer dat Frank in beeld is als opvolger van Ten Hag. Afgelopen zomer stond de voormalig trainer van Manchester United ook al onder flinke druk, waarbij de clubleiding meerdere opties heeft bekeken om hem te vervangen. Uiteindelijk mocht Ten Hag blijven zitten. De krant schrijft dat de Deen ‘tactisch flexibel’ is, wat hem een geschikte kandidaat maakt.

Andere opties voor Manchester United

Naast Frank zou Manchester United nog twee namen overwegen ter opvolging van Ten Hag. De clubloze Xavi, die afgelopen zomer vertrok bij Barcelona, en Amorim van Sporting Portugal worden genoemd door The Guardian. Het is echter zo dat de Portugees niet voor het einde van het seizoen wil vertrekken uit Lissabon, terwijl Xavi slechts als outsider voor de baan wordt gezien.

Amorim als hoofdkandidaat

Volgens The Athletic is niet Frank, maar juist Amorim de topkandidaat voor Manchester United. Portugese bronnen melden aan het medium dat de trainer van Sporting Portugal open staat om met Manchester United te praten. De Engelsen zouden bereid zijn de afkoopsom van tien miljoen euro in zijn contract te betalen, waarmee hij spoedig gepresenteerd zou kunnen worden.

