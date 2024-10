Clubicoon toont zich kritisch op Manchester United na ontslag Ten Hag

Rio Ferdinand heeft er begrip voor dat Manchester United Erik ten Hag heeft ontslagen. De Nederlander kreeg zijn ploeg dit seizoen maar niet aan de praat, wat hem de kop kostte. Toch is het handelen van de clubleiding afgelopen zomer iets waar Ferdinand kritiek op heeft.

Ten Hag werd maandagmiddag door Manchester United op straat gezet. De Nederlander, die sinds de zomer van 2022 aan het roer stond op Old Trafford, was dramatisch aan het seizoen begonnen. Een nederlaag op bezoek bij West Ham United deed hem na een reeks zwakke resultaten uiteindelijk de das om.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Ten Hag krijgt gigantische ontslagvergoeding mee van Manchester United

United-icoon Ferdinand heeft op X gereageerd op het ontslag van Ten Hag, waarbij hij vooral kijkt naar de rol van de clubleiding. “Hebben ze zichzelf in een hoek gedreven met de manier waarop ze dingen in de zomer hebben aangepakt?”, vraagt de oud-verdediger zich af in een video. “Achteraf gezien zullen ze zeggen dat ze het beter konden aanpakken. Je hebt een trainer en bent actief op zoek naar een nieuwe trainer. Dat wordt dan publiek bekend. Het is geen goede manier om het aan te pakken”, is hij hard.

LEES OOK: Britse pers kent geen genade met Erik ten Hag: ‘Hij miste de natuurlijke autoriteit’

Toch mag dat volgens Ferdinand geen excuus zijn voor Ten Hag. “Eén zege in acht wedstrijden is niet geweldig. Ik denk niet dat hij, of wie dan ook, hierdoor is verrast.” Manchester United had volgens de oud-verdediger bet wat eerder mogen ingrijpen. “Een van de beste kandidaten die er was, was Thomas Tuchel. Die is nu niet meer beschikbaar.” De Duitser werd anderhalve week geleden aangesteld door de FA als bondscoach van Engeland.

Neville vooral kritisch op Ten Hag

In gesprek met Sky Sports gaat ook Gary Neville in op het ontslag van Ten Hag. “De grootste schok voor mij is hoe slecht ze waren”, stelt de voormalig rechtsback. “Met de nieuwe aanwinsten denk ik dat ze een beter niveau hadden kunnen halen. Maar het feit dat Manchester United onder Ten Hag veertiende stond, is onacceptabel. Iedereen hoopte dat het vertrouwen dat de clubleiding hem in de zomer gaf zich uit zou betalen, maar dat is niet het geval geweest.”

Kan jij je vinden in de kritiek van Ferdinand op de clubleiding van Manchester United? Laden... 90% Ja 10% Nee 90 stemmen

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Tien mogelijke opvolgers van Erik ten Hag bij Manchester United

Tien kandidaten om de nieuwe trainer van Manchester United te worden na het ontslag van Erik ten Hag.