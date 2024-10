'Manchester United heeft opvolger van Ten Hag bijna binnen en moet nog aan één voorwaarde voldoen'

Sporting Portugal gelooft dat de overgang van Ruben Amorim naar Manchester United in kannen en kruiken is. Dat meldt Sky Sports woensdagmiddag. De Portugese oefenmeester is de voornaamste kandidaat om Erik ten Hag op te volgen bij The Red Devils en heeft laten weten dat hij graag de overstap maakt naar Engeland. Wel moeten er nog bepaalde zaken afgewikkeld worden.

Manchester United is bereid om de afkoopsom van tien miljoen euro te betalen voor Amorim. De Portugese coach wil alleen niet alleen de overstap maken naar Engeland. Als het aan Amorim ligt dan volgen zijn assistenten Carlos Fernandes Adélio Cãndido en Jorge Vital hem naar Engeland.

Sporting vraagt voor dat drietal een bedrag van zo’n vijf miljoen euro en als The Red Devils bereid zijn om die som te betalen, dan kan Amorim snel de overstap maken. De Portugese topclub houdt voor nu vast aan de regel dat de coach een opzegtermijn heeft van dertig dagen. Als Manchester United over de brug komt met de transfersom voor de assistenten, dan kan Amorim op korte termijn aan de bak bij de gevallen grootmacht.

Amorim hult zich in nevelen

Amorim zelf wil zich nog niet al te veel uitlaten over een mogelijke overstap naar Old Trafford. “Er was de verklaring van de club en dat is het enige wat ze op dit moment hebben. Er is interesse van Manchester United, er is de betaling van een clausule en dan, wanneer ik iets concreters heb, zal ik het je vertellen, want het is altijd mijn keuze”, sprak de Portugees op een persconferentie na afloop van de met 3-1 gewonnen bekerwedstrijd tegen Nacional.

